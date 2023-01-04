Görele Çayı üzerine kurulacak HES için ÇED olumlu kararı çıktı

04 Ocak 2023 Çarşamba, 04:00

Giresun Çanakçı’daki Görele Çayı üzerine kurulacak olacak HES “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu” kararı çıktı.

Karara ilişkin yöre halkını temsilen 103 kişi tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na açılan dava dün Giresun İdare Mahkemesi’nde görüldü.

Dava öncesi mahkeme önünde güvenlik tedbirleri alındı. Dava sonrası Cumhuriyet’e açıklama yapan avukat Remzi Kazmaz, proje için bilirkişi heyeti talep ettiklerini belirterek “Yürütmeyi durdurma için açtığımız dava reddedildi. Ancak ÇED raporunu incelediğimiz zaman dosya hatalarla dolu. Bu yüzden mahkemeden keşif talep ettik. Mahkeme kararı 15 gün sonraya attı. Keşif olursa, bilirkişi heyeti bölgede suya, toprağa, ormana bakarak inceleme yapacak. Bu proje için hazırlanan ÇED raporu 2018’de yapıldı. O dört yıl içerisinde iklim değişiliği de dahil olmak üzere birçok şey değişti” diye konuştu.

Avukat Gazi Dönücü ise “Anayasaya göre herkesin güzel bir çevrede yaşama hakkı var. ÇED için çevreye zarar verilmeyeceğinin belirtildiği raporlar gerekiyor. Sürdürülebilirlik gözetilmeden enerji için çevre kurban ediliyor. Bunun dikkate alınması gerekirken doğa yıkılıyor. Gelecek kuşakların yaşam hakkı da yok ediliyor” dedi.