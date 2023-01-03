Yavuz Selim Demirağ: MHP'li Köktürk, eşinin hesabından şüphelilere para gönderdiği için gözaltında

03 Ocak 2023 Salı, 00:13

Ankara'da 30 Aralık 2022 günü sokak ortasında kurşunlanan ve yaşamını yitiren eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in ölümüyle ilgili tartışamalar devam ediyor.

MHP’den istifa eden Ateş’in İYİ Partililerle yakınlık kurduğu ve bu durumun MHP’de rahatsızlık uyandırdığı öne sürüldü.

Ateş’in öldürülmesinin ardından MHP’den taziye mesajı yayınlamadı ve öne sürülen iddialarla ilgili açıklama yapılmadı. Saldırıya ilişkin MHP ve Ülkü Ocakları 3 gündür sessizliğini korurken; bugün Ülkü Ocakları Mersin İl Başkanı Yavuz Akgül bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, suikasta ilişkin MHP ve Ülkü Ocakları’na yönelik ‘iftiralar’ atıldığı, ‘karalama kampanyaları’ ve ‘algı operasyonları’ yürütüldüğü iddia edildi.

"Olaylara karşı yorum yapanlara bakınız ki hiçbirinin ne MHP ile ne Ülkü Ocakları ile alakası kalmamış" ifadelerinin yer verildiği açıklamada, ''Olayın iç yüzünü bilmeden MHP ve Ülkü Ocakları’nı ‘suçlayanlar’ ‘pişman olacak'' denildi.

''BAHÇELİ YORUM YAPMIYORSA BİR BİLDİĞİ VARDIR''

MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin ve Ülkü Ocakları'nın, Ateş suikastıyla ilgili yorum yapmamasına ilişkin ise şu ifadeler kullanıldı:

'Ülkücü milliyetçi hareketin lideri Devlet Bahçeli bir konu hakkında yorum yapmıyorsa bir bildiği vardır ve tarih onu daima haklı çıkarmıştır.

AKP'DEN İLK SİNAN ATEŞ AÇIKLAMASI

Yine AKP'de de derin bir sessilik oluşmuştu. AKP'deki bu sessizlik, Parti Sözcüsü Ömer Çelik'e sorulan soru ile bir nebze de olsa bozuldu.

Çelik, Sinan Ateş'in ölümüne ilişkin, "Ailesine başsağlığı diliyoruz. Burada bu olay gerçekleştikten sonra yapılan yorumların bir çoğunu gördük. Bunların hiçbirine itibar edilmemesi gerekir. Ölüm üzerinden siyaset yapmak ahlaki değil. Sonuç olarak emniyet güçleri bu konunun bütün boyutlarını açığa çıkaracaktır. Bütün yönleriyle aydınlatılacaktır" ifadelerine yer verdi.

İDDİA: MHP'Lİ KÖKTÜRK, EŞİNİN HESABINDAN ŞÜPHELİLERE PARA GÖNDERDİĞİ İÇİN GÖZALTINDA

Gazeteci Yavuz Oğhan'ın YouTube'daki "Bi de bunu izle" programına katılan Yeniçağ yazarı Yavuz Selim Demirağ, MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu listesinden adı silinen Ufuk Köktürk'ün gözaltına alınmasının nedenine ilişkin iddialarda bulundu.

Demirağ şunları söyledi:

MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Köktürk niçin gözaltında? Ufuk Köktürk'ün eşinin hesabından zanlılara 97 bin TL'lik bir havale var. Polis soruşturmayı yürütürken zanlıların hareketlerini, görüşmelerini inceliyor. Hesapta soy adı 'Köktürk' olan bir kadın var. Soruyorlar. 'Eşim bana talimat verdi ben de gönderdim' diyor. Bunun üzerine Ufuk Köktürk şu anda gözaltında.

"ORGANİZASYONDA MİLLETVEKİLLERİNİN DE OLDUĞU İDDİA EDİLİYOR"

Yavuz Selim Demirağ ayrıca şüphelilerden birinin MHP'li bir milletvekilinin evinden gözaltına alındığı ve daha sonra gelen baskıyla serbest bırakıldığı iddialarına ilişkin de konuştu:

Tetikçilerden, zanlılardan bir tanesini Citroen marka arabasıyla Gölbaşı'na bırakıyor. Sonra adı geçen milletvekilinin evine gidiyor. Tabii polisler de kameralardan takip ediyorlar o aracı ve o eve gidiyorlar. Milletvekili 'benim dokunulmazlığım var' diyor. Ama söylüyorlar ve alıyorlar. Fakat hemen yukarıdan bir talimat geliyor ve savcının talimatıyla da serbest bırakılıyor. Bunu Ankara'da bilmeyen yok. Ankara Adliyesi bununla çalkalanıyor... Bu işin basit bir vaka gibi kapatılması için de Ankara polisine bir baskı var. Siyasi boyutuna girerse bir çok kişi yanacak çünkü...

"BAŞLARINDA 'DADO' İSİMLİ BİRİ VAR"

Sinan Ateş cinayetinin ardından MHP yönetiminin ve MHP'ye yakın yayın organlarının sessizliği tepki çekmişti. Yavuz Selim Demirağ Twitter'dan şu bilgileri vermişti: