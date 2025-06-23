Gümüşhane’nin yüzde 93’ünün maden ruhsatlarıyla kaplı olduğu ortaya çıktı!

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulan ve 20 Haziran’da Komisyondan geçen "Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", yarın Genel Kurul gündemine geliyor. TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, yaptığı yazılı açıklamayla yasa teklifini değerlendirdi.

TEMA Vakfı’nın 2019’dan bu yana ruhsat çalışması sürdürdüğünü belirten Ataç, “Bu çalışma, söz konusu illerin yüz ölçümünün ortalama yüzde 67’sinin bu madenlere ruhsatlandırıldığını ortaya koydu. Gümüşhane’nin yüzde 93’ü, Kütahya’nın ise yüzde 92’si IV. Grup madencilik ruhsatlarıyla kaplanmış durumda” dedi. Ataç, yasa teklifinin Maden Kanunu’nun yanı sıra Çevre Kanunu, Mera Kanunu, Elektrik Piyasası Kanunu ve Yenilenebilir Enerji Kanunu gibi çok sayıda düzenlemeyi doğrudan etkilediğini söyledi. Bu kapsamda Ataç, “Bu teklif doğayı korumuyor, onu yok sayıyor. Sunulan düzenlemeler ile ruhsat ve izin süreçleri yatırımcı lehine hızlandırılıyor. Kamu kurumlarının ÇED süreçlerindeki görüş verme süresi 3 ayla sınırlandırılıyor; süre içinde yanıt verilmeyen görüşler otomatik olarak olumlu sayılıyor. Tüm izin ve ruhsat süreçlerinin yönetimi tek bir kurumda, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nde (MAPEG) toplanıyor. Korunan alanlarda madencilik faaliyetlerinin önü açılıyor. ÇED süreçleri ise etkisizleştiriliyor” ifadelerini kullandı.

"BU TEKLİF REDDEDİLMELİ"

Bu düzenlemelerin yalnızca doğa üzerinde değil, birçok alanda tehlike yarattığını söyleyen Deniz Ataç, “Yaşamı savunmalıyız. Bu teklifin yasalaşması aynı zamanda geçimlik tarımla uğraşan çiftçiler, kırsal yaşam, gıda ve su güvenliği açısından da ciddi tehditler barındırıyor. Yasa teklifindeki hükümler, ekosistem bütünlüğünü zedelediği gibi toplumun sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşama hakkını da tehlikeye atıyor. TEMA Vakfı olarak bir kez daha çağrıda bulunuyoruz; Anayasa’ya ve tarafı olduğumuz uluslararası sözleşmelere açıkça aykırı bu teklif reddedilmeli; doğal varlıklarımız ve gelecek kuşakların yaşam hakkı korunmalıdır” dedi.