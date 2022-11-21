Hastane bahçesi için karar: 'Projeyi düzeltin'
Samsun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin, Millet Hastanesi bahçesini yapılaşmaya açabilecek imar planı değişikliğine ilişkin uygulamasına, projenin düzeltilmesi talebiyle “dur” dedi.
Eski Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin bulunduğu alan, kültür varlığı olarak korunması gereken tescilli alanlardan biri.
Yerleşkeyi Sağlık Bakanlığı’ndan devralan belediye, hastaneyi Aile ve Yaşam Merkezi’ne dönüştürmek için proje geliştirdi.
Projeye göre, toplam kapalı inşaat alanı 11 bin 537 metrekare olan yerleşkede, kadın merkezi, aile danışma merkezi, kadın spor salonunun yer alması planlandı.
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