Samsung tabletlere beklenen yeni güncellemesi geldi
Bazı Samsung tabletlere Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesi gelmeye başladı.
Samsung yeni Android güncellemelerini dağıtma konusunda hızlı davranan şirketlerden biri. Bu noktada Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesini Galaxy Tab S8'e getiren Samsung, üst düzey tabletlerine güncellemeyi dağıtmaya başladı.
SAMSUNG TABLETLERİNE YENİ GÜNCELLEMEYİ SUNMAYA BAŞLADI
Samsung'un Android 13 macerası hızlı başladı. Akıllı telefonlarına hızlı bir şekilde güncellemeyi sunmaya hazırlanan Samsung, tablet tarafında da aynı özeni gösteriyor. Samsung’un Galaxy Tab S8 serisinin üst düzey modelleri artık kararlı One UI 5.0 güncellemesiyle buluştu.
Yeni güncelleme ilk etapta Avrupa’daki 5G destekli cihazlara geliyor. Güncellemeyle birlikte amiral gemisi tablet modelleri Android 13’ün kararlı sürümüne kavuşacak. Kasım ayında gelecek başka bir güncelleme ile yaklaşık 50 gizllik ve güvenlik açığı kapatılacak.
Yenilikler arasında dikkat çeken detaylardan biri kullanıcı arayüzünün güncellenmesi yani Material You tasarımına kavuşulması var. Yeni güncelleme aynı zamanda görüntülerden metin çıkaran bir özellik olan OCR(Optik Karakter Tanıma)’yi tablet modellerine ekliyor.
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