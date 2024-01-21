Her yerde talan: 20 günde 190 maden sahası için harekete geçildi

Yayınlanma: 21.01.2024 - 02:00

Güncelleme: 21.01.2024 - 02:00

Türkiye’nin ormanları, tarım arazileri, meraları maden projeleriyle talan ediliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın verilerine göre, sadece bu yılın ilk 20 günü içerisinde 537 farklı proje için ÇED (çevresel etki değerlendirmesi) süreci başlatıldı. Bu projelerin 190’ı yeni maden sahaları için yapılan başvurulardan oluştu.

Yurttaş, yaşam alanını, toprağını, suyunu, havasını korumak için direnirken yine son 20 günde doğal alanları tehdit eden 89 proje için onay verildi.

2024 yılı yatırım programına göre kamunun madencilik sektörü yatırımları için bu yıl ayrılan kaynak tutarı 106 milyar lira olurken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararla da 212 yeni maden sahasının önümüzdeki günlerde ihale edileceği açıklandı.

BİR İMZA İLE ORMAN DEĞİL

Rant projeleriyle süren orman talanlarına da yenileri eklendi. Cumhurbaşkanlığı kararıyla önceki gün 13 ildeki bazı alanlar orman sınırı dışına çıkarıldı. Bingöl, Bursa, Elazığ, Eskişehir, Kastamonu, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Sinop, Tokat ve Zonguldak bu iller içerisinde yer aldı. Kararla 6 milyon 74 bin 411 metrekarelik alan “orman” olmaktan çıktı. Kuzey Ormanları Savunması, bunun 4 milyon metrekaresinin Bursa’da olduğunu açıkladı.

MERALARA TEHDİT

Temiz enerji için yapılan çalışmalar da “çevreye zarar” verdiği için eleştiriliyor. İzmir Karaburun’da yapılmak istenen güneş enerjisi santralına yöre halkı, “Son mera alanlarımız da yok olacak” diyerek karşı çıktı.

YENİ HEDEF KÜRE DAĞLARI MI?



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla 212 adet maden sahası ihaleye çıkarılacak. İddiaya göre bu maden sahalarının arasında ise Kastamonu ve Bartın sınırlarındaki Küre Dağları Milli Parkı içerisinde kalan çok sayıda arazi de maden sahası olarak işletilmek üzere ihaleye çıkarılıyor. 27-28 Ocak tarihleri arasında yapılacak olan ihaleyle Küre Dağları sınırları içerisindeki 11 arazi maden sahası olarak belirlenecek.