Balıkesir'e yeni maden: 178 futbol sahası daha talep etti!

Balıkesir Sındırgı’da seramik ve porselen yapımında kullanılan bir kil türü olan kaolen ocağı işleten Zeki Karanfil Maden şirketi alanını 178 futbol sahası daha büyütmek için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvurdu.

Şeyda Öztürk
Yayınlanma: 14.01.2024 - 03:00
Balıkesir'e yeni maden: 178 futbol sahası daha talep etti!
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Şirket, İzzettin köyündeki proje için ilk adımı 2019’da attı, 24 hektarlık alanda çalışmalar başladı. 152 hektarlık ruhsat sahasının tamamında proje yürütmek isteyen şirket son başvuruda 127.03 hektar büyüme talep etti.

3 milyon 600 bin TL’lik proje onaylanırsa 152 hektar yani 214 futbol sahası büyüklüğünde orman, tarım, mera arazilerinden oluşan alanda çalışmalar devam edecek. Bölgedeki kuş türlerinin 11’i koruma altındaki yaban hayvanları listesinde. Alandaki altı memeli türünün ikisi Avrupa Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi’ne göre koruma altında. 


Balıkesir maden maden ocağı

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