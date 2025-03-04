İktidarın yasa önerisine karşı çıkan yurttaşlar 10 maddeyle iklim kampanyasını açıkladı: 80 örgütten çağrı

Yayınlanma: 04.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 04.03.2025 - 04:00

Ekoloji Birliği ve İklim Adaleti Koalisyonu’nun çağrısıyla 80’in üzerinde farklı ekoloji örgütü, kadın örgütü ve diğer örgütler bir araya gelerek Halkın İklim Kanunu Kampanyası’nı oluşturdu. 10 maddelik Halkın İklim Kanunu’nda halk sağlığı, eşitlik, fosil yakıtlar ve ticaret kanunu gibi detaylara yer verildi. Kampanya için imza, change. org adlı internet sitesi üzerinden toplanacak.

‘TİCARET DÜŞÜNÜLDÜ’

Ekoloji Birliği tarafından yapılan açıklamada, “İklim Kanunu teklifi, havamızı, toprağımızı, suyumuzu pazarlık konusu hâline getirmektedir. Toprağı kazma sesleriyle, dereleri beton duvarlarla, ormanları rant projeleriyle boğmak isteyen büyük şirketlerin çıkarları için hazırlanmış bu kanun tasarısını hiçbir şekilde kabul etmiyoruz” dendi.

Açıklamanın devamında, “Türkiye’deki iklim politikaları doğayı ve toplumu değil, ‘ticareti’ korumak üzerine inşa edilmekte. Ticari kaygılarla yürütülen her yasal değişiklik, şirketlerin dereleri kurutmasına, tarım arazilerini yok etmesine, bölgelerin ormansızlaştırılmasına, soluduğumuz havanın kirletilmesine neden oldu. İşçiler haklarını alamadı, kadınlar kamusal alanlardan uzaklaştırıldı, çocuklar hasta doğdu, insanlar göçe zorlandı. Yaban hayat yok edildi” ifadeleri kullanıldı.

VEKİLLERE AÇIK MEKTUP

Bunun yanında milletvekillerine yollanmak üzere açık çağrı da yayımlandı. Çağrıda, “Meclis gündeminde bulunan İklim Kanunu teklifi, ciddi eksiklikler ve yanlış yaklaşımlar içermektedir. Bu haliyle yasalaşması, Türkiye’yi iklim krizine karşı daha dirençli hale getirmek yerine, sermaye odaklı çözümlerle halkı ve doğayı korumaktan uzak bir düzenleme olacaktır. Bu nedenle, teklif Genel Kurul’da oylanmamalı, geri çekilmeli ve katılımcı bir süreçle bilimsel gerçeklere dayalı olarak hazırlanmalıdır” dendi.

YAKINDA GENEL KURULDA

AKP’lilerin İklim Kanunu Teklifi, 20 Şubat’ta TBMM Başkanlığına sunuldu. 24 Şubat’ta çevre komisyonu üyelerine dağıtılan teklif için 26 Şubat’ta komisyon toplantıya çağrıldı. Aynı gün görüşmesi tamamlanan teklifin yakın zamanda Genel Kurul’a gelmesi bekleniyor.