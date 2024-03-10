İliç’teki faciada 9 işçiye halen ulaşılamazken iktidar yeni önlemler aldı: Geç gelen adımlar

İliç’teki faciada 9 işçiye halen ulaşılamazken iktidar yeni önlemler aldı.

Mustafa Çakır
Yayınlanma: 10.03.2024 - 04:00
İliç’teki faciada 9 işçiye halen ulaşılamazken iktidar yeni önlemler aldı: Geç gelen adımlar
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Erzincan İliç’te siyanürlü toprak altında kalan 9 işçiye halen ulaşılamazken, iktidar maden bölgelerinde valiliklerin etkinliğini artırdı. Bundan böyle maden bölgelerinde oluşturulacak komisyonlar artık madencilik faliyetlerini yönetecek, gerekli önlemlerin alınmasını sağlayacak. Komisyonun başkan ve bir üyesi valilikten olacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, “Maden Bölgelerine ve Ruhsatların Taşınmasına İlişkin Yönetmelik’te” değişiklik yaptı. Bu yönetmelik maden bölgelerindeki ruhsat ve işleyişi düzenliyor. Değişiklik ile maden bölgesi komisyonunun görev sahası genişletildi. Valiliğin etkinliği artırıldı.

Değişikliğe göre komisyon, “maden bölgesindeki madencilik faaliyetlerini yönetmek, kontrol etmek ve maden bölgesinde gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak üzere” kurulacak.

Başkan ve bir üyesi valilikten, bir üyesi ilgili belediyeden olacak. Ruhsat sahibi şirket veya şirketleri temsilen iki üye katılacak. Komisyon toplam beş kişiden oluşacak. Komisyon başkan ve üyeleri yine valilik tarafından görevlendirilecek. Yönetmeliğin eski halinde maden bölgesi komisyonunun toplantı ve karar yeter sayısı 3’tü. Değişiklik ile komisyon başkan ve en az iki üyenin katılımıyla toplanacak. Kararlar oyçokluğu ile alınacak. Çekimser oy kullanılamayacak.  


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