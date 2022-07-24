İYİ Partili gençlerden asbestli gemi sökümüne koruma kıyafetli protesto

24 Temmuz 2022 Pazar, 02:00

İYİ Partili gençler, bakanlık onayı ile Aliağa’da sökümü yapılacak olan São Paulo, uçak gemisinin gelmemesi için “beyaz koruma kıyafetleri giyerek “Ölüm gemisini istemiyoruz” diyerek eylem yaptı.

İYİ Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Kaan Altındağ ve Gençlik Kolları Genel Merkez Yöneticisi Merve İnan, “Gemi, asbest bombası ile ülkemize getiriliyor. Çevre örgütleri, geminin 600 ile 900 ton arasında asbest barındırdığını belirtirken; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ‘Gemide 9 ton asbest’ var, diyerek riskli bir durum olmadığını savunuyor” dedi.