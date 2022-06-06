Muğla'da 3 ilçede orman yangını çıktı!
Muğla'nın Fethiye ilçesinde saat 13.30'da ormanda yıldırım düşmesi nedeniyle yangın çıktı. 2 dekar alanın zarar gördüğü yangın sonrasında Bodrum ve Seydikemer ilçelerinde de yangın çıktı. Yangınlara müdahale ediliyor.
Muğla Fethiye'nin Karagözler Mahallesi'ndeki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 13.30 sıralarında yıldırım isabet etmesi nedeniyle yangın başladı.
Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
KONTROL ALTINA ALINDI
40 dakika süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. 2 dekar alanın zarar gördüğü yangını söndürme çalışması; havadan 2 helikopter, karadan 10 arazöz ile 20 orman işçisi tarafından yürütüldü.
Muğla genelinde 1-5 Haziran'da yıldırım kaynaklı 17 orman yangının çıktığı kaydedildi.
BODRUM'DA YANGIN
Bodrum'un Bitez Mahallesi Balcılar mevkiindeki makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Bodrum Orman İşletme Şefliği yangın söndürme ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın şiddeti ile geniş bir alana yayılan yangını söndürme çalışmaları devam ederken, gönüllü vatandaşlar da ekiplere yardımcı oluyor.
SEYDİKEMER'DE 3. YANGIN
Seydikemer'e bağlı Dereköy Mahallesi Sarıyer mevkisindeki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 14.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
Bölgeye helikopter sevk edilirken, alevlere havadan müdahale sürüyor.
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