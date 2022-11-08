İznik Gölü’nde yaşanan su çekilmesi sorunları gündeme getirdi

08 Kasım 2022 Salı, 04:00

Dünya’da artan kuraklık ve çölleşmeyle birlikte ortalama 2050 yılına kadar her dört kişiden birinin su sıkıntısı çekeceği düşünülüyor.

Türkiye’de özellikle AKP dönemiyle birlikte uygulanan yanlış tarım politikaları ve tohum destekleriyle ise yer altı suları dahil birçok kaynak kurudu. İktidarın yanlış politikaları toplamda Van Gölü büyüklüğündeki 70’e yakın doğal gölü kuruttu. Son olarak Bursa’daki İznik Gölü’ndeki çekilme göllerin yaşadığı sorunu gözler önüne serdi. Sosyal medyada yayımlanan görüntüde gölün yaklaşık 30 metre çekildiği iddia edildi.

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) bilim danışmanı ve göl uzmanı Dr. Erol Kesici, göllerde yaşanan kuraklığı Cumhuriyet’e değerlendirdi. İznik Gölü’nün yıllardır bu sorunlarla karşılaştığını belirten Kesici, “İznik Gölü, bölgenin en büyük doğal göllerinden bir tanesi. Temel sorunlardan biri doğal gölü ve nasıl korunması gerektiğini bilmiyorlar. Gölü bilmemekle birlikte doğal göllere yapay, baraj veya gölet muamelesi yapılıyor. Gölü iyi yönetemiyorlar” dedi. Gölde kirliliğin de büyük bir problem oluşturduğunu söyleyen Kesici, “Kirlilikle birlikte aşırı bitkilenme de mevcut. Ekosistem bu şekilde de bozuluyor. Su, insanların ve tüm canlıların yaşam hakkıdır. İznik Gölü, turizm ve tarıma yönelik hale geldi. Bunların yarattığı kirlilik aşırı boyutta” diye konuştu.

Gölden aşırı su çekilmesi sonucu göl aynasının yani, yüzeyi içinde her zaman su bulunan bölgenin daraldığını da dile getiren Kesici, “Göl aynası daraldıkça etrafındaki kıyı işgali de artıyor. Yarın aşırı yağış ve sel yaşandığı zaman doğal afet mi diyeceğiz? Hayır. Sen gölün yatağına yerleş sonra da sel basınca da doğal afet de. Krizi iyi yönetmek içi suyu iyi yönetmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

VAN GÖLÜ HAVZASI’NDA SU KRİZİ TEHLİKESİ

Bitlis Eren Üniversitesi Rektör Danışmanı ve Coğrafya Bölüm Başkanı Doç. Dr. Adnan Alkan, Van Gölü başta olmak üzere havzadaki diğer göllerde çekilme olduğu uyarısında bulundu. İHA’nın haberine göre Alkan, “Hem tarımsal faaliyetler hem iklim değişikliği, kuraklık ve ısınmadan dolayı büyük bir su krizi ile karşı karşıya kaldığımızı söylemek mümkün” dedi.

Alkan, “61 milyon metreküp su kütlesinin kaybolduğu söz konusu. Kaybın en önemli sebebi iklimsel değişiklikler, yağış azlığı. Özellikle Van Gölü Havzası, küresel ısınmanın etkisinin en şiddetli görüldüğü yerlerin başında geliyor. Van Gölü Havzası’nın Ahlat, Adilcevaz ve Tatvan sahillerinin batı taraflarında ise tarımsal yoğunluğun çok fazla arttığını görüyoruz. Bu yoğunlukla birlikte su ihtiyacı da büyük oranda sondajlarla karşılandığı için maalesef yeraltı suları tüketilmiş durumda, bu da sularının seviyesini etkiliyor” dedi.