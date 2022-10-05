Kurak bölgelerde yetişiyor: Faydası saymakla bitmiyor

05 Ekim 2022 Çarşamba, 07:00

Doğada kendiliğinden yetişen Alıç meyvesi tezgâhlarda yerini aldı. Bin bir zahmetle toplanarak satışa sunulan Alıç meyvesinin faydası ise saymakla bitmiyor. Yurtdışında da birçok bitkisel takviyelerin içeriğinde kullanılan bu meyve içerdiği flavanoid ve aminler sayesinde özellikle kalp-damar sistemi üzerinde birçok faydası olduğu biliniyor. Diyetisyen Eda Ünal, Alıç meyvesinin fazla tüketilmesinin mide ağrısı ve ishal gibi yan etkileri olabileceğini söyledi.

“KAN BASINCINI DENGELEYEREK TANSİYONU DÜŞÜRDÜĞÜ GÖRÜLMÜŞTÜR”

Diyetisyen Eda Ünal, Alıç meyvesi hakkında bilgiler verdi. Ünal, bu meyvenin kalp basıncını dengeleyerek tansiyonu düşürdüğünü söyleyerek, “Alıç gülgiller ailesinden gelen kırmızı, pembe, sarı veya beyaz renkli çiçekleri olan bir bitkidir. Kurak iklimlerde yetişir ve ekşimsi bir tadı bulunmaktadır. Sonbahar aylarında tezgâhlarda yerine alır ve içerik olarak oldukça zengindir. İçerdiği flavanoid ve aminler sayesinde özellikle kalp-damar sistemi üzerinde birçok faydası olduğu görülmüştür. Kalp ve beyine giden kan akışını arttırır. Kalp kasılma gücünü arttırır. Kan basıncını dengeleyerek tansiyonu düşürdüğü görülmüştür. Yüksek kan lipit düzeylerinde iyileşme ve damar tıkanıklığına karşı korumada pozitif etki sağlar. İnsülin metabolizmasında düzelme sağlar. Bu özellikleri dışında C vitamini içeriği sayesinde iyi bir antioksidanttır” dedi.

“PORSİYONA DİKKAT EDİLMELİ VE SADECE MEYVE KISMI TÜKETİLMELİ”

Alıç meyvesini yerken porsiyona dikkat edilmeli ve sadece meyve kısmı tüketilmeli diyen Ünsal, “Serbest radikalleri uzaklaştırarak bağışıklığı güçlendirir. Mide bulantısı, kusma ve düzensiz bağırsak hareketlerinde kullanılabilmektedir. Ülkemizde meyve olarak tüketilen alıç ile sirke ve marmelat olarak beslenmemizde yer verebiliriz. Ancak bazı ilaçlarla etkileşime girebildiği için hekiminizle konuşarak tüketilmesi önemlidir. Alıç sağlık açısından faydalı olmasına rağmen porsiyona dikkat edilmeli ve sadece meyve kısmı tüketilmeli Çekirdekleri tüketilmemelidir. Fazla miktarda tüketildiğinde mide ağrısı ve ishal gibi yan etkileri olabilmektedir” ifadelerini kullandı.