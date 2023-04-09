Kadıköy, AVM projesine karşı bir araya geldi
İstanbul’un Kadıköy ilçesinde Söğütlüçeşme’de tren istasyonunun altında bulunan yeşil alan üzerine “viyadük” adı altında yapılan 193 milyonluk alışveriş merkezi (AVM) projesine karşı Kadıköy halkı bir araya geldi.
Kadıköy Kent Suçları Takip Ağı’nın öncülüğünde düzenlenen eylemde projenin Kadıköy’ü işgal ettiği ve kaldırımlara da yayıldığı belirtildi.
Basın açıklamasını Kent Suçları Takip Ağı adına Murat Hiçbezmez okudu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kamu kaynaklarını birtakım şirketler yararına kullanan, deprem güvenliği açısından riskli, yeşil alanı yok eden, ulaşımı kötüleştirecek ve yerel esnafı zora sokacak olan bu projenin durdurulması için direnmeye devam edeceğiz”
En Çok Okunan Haberler
-
- Market raflarında Kılıçdaroğlu etiketleri
- 3 genel başkan yardımcısı istifa etti
- MetroPOLL'den son seçim anketi: Kılıçdaroğlu önde
- AKP'li Dağ: Öndeyiz, Muharrem İnce faktörü var
- Millet ve Cumhur'un pusuladaki yerleri belli oldu
- Mansur Yavaş'tan gençlere: Şimdi çıkarın telefonlarınızı
- AKP'de 'üç dönem' kavgası
- Millet'in hedefi 400 sandalye
- Kalyoncu'dan bir garip açıklama!
- 'Kıblesi Kabe olmayanın, seccadesi nereye bakar bilmem'