Kadıköy, AVM projesine karşı bir araya geldi

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde Söğütlüçeşme’de tren istasyonunun altında bulunan yeşil alan üzerine “viyadük” adı altında yapılan 193 milyonluk alışveriş merkezi (AVM) projesine karşı Kadıköy halkı bir araya geldi.

İSTANBUL / Cumhuriyet
Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 03:00
Kadıköy, AVM projesine karşı bir araya geldi
Abone Ol google-news

Kadıköy Kent Suçları Takip Ağı’nın öncülüğünde düzenlenen eylemde projenin Kadıköy’ü işgal ettiği ve kaldırımlara da yayıldığı belirtildi.

Basın açıklamasını Kent Suçları Takip Ağı adına Murat Hiçbezmez okudu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kamu kaynaklarını birtakım şirketler yararına kullanan, deprem güvenliği açısından riskli, yeşil alanı yok eden, ulaşımı kötüleştirecek ve yerel esnafı zora sokacak olan bu projenin durdurulması için direnmeye devam edeceğiz” 


kadıköy Söğütlüçeşme Alışveriş merkezi

İlgili Haberler

'Kafa kesmekle' tehdit eden Hizbullahçı serbest bırakılmışken... Kadıköy'de sokak röportajında Erdoğan'a beddua eden kadına 'ev hapsi'

'Kafa kesmekle' tehdit eden Hizbullahçı serbest bırakılmışken... Kadıköy'de sokak röportajında Erdoğan'a beddua eden kadına 'ev hapsi'
Eyüpsultan-Kadıköy vapurunda faciadan dönüldü

Eyüpsultan-Kadıköy vapurunda faciadan dönüldü
Kadıköy’de oturanı gör!

Kadıköy’de oturanı gör!

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler