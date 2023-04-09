Kadıköy, AVM projesine karşı bir araya geldi

Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 03:00

Güncelleme: 09 Nisan 2023 - 03:00

Kadıköy Kent Suçları Takip Ağı’nın öncülüğünde düzenlenen eylemde projenin Kadıköy’ü işgal ettiği ve kaldırımlara da yayıldığı belirtildi.

Basın açıklamasını Kent Suçları Takip Ağı adına Murat Hiçbezmez okudu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kamu kaynaklarını birtakım şirketler yararına kullanan, deprem güvenliği açısından riskli, yeşil alanı yok eden, ulaşımı kötüleştirecek ve yerel esnafı zora sokacak olan bu projenin durdurulması için direnmeye devam edeceğiz”

