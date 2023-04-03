Lemi Çelik
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Kadıköy’de oturanı gör!

03 Nisan 2023 Pazartesi

Bir kulübün başkanı ve taraftarı çok mükemmel olabilir. Ama maçlarda sonucu belirleyen daima oyuncu kadrosunun yeterliliğidir. F.Bahçe’de maalesef oyuncu kadrosu Beşiktaş’ın çok daha gerisinde ve yetersiz. F.Bahçe’de tek fark yaratan, 10 numaradaki Arda Güler. O da yaptığı asistler ve attığı paslarla fark yarattı. Fakat bu yeterli olmadı. Arda’nın fizik gücü maçı 90 dakika taşımasına yetmedi. Böyle olunca hem orta saha üstünlüğünü hem de ofanstaki hâkimiyeti Beşiktaş ele geçirdi. F.Bahçe, Siyah-Beyazlıların hızlı hücumlarını durdurmakta yetersiz kaldı. Ve Kartal, 10 kişiyle derbiyi domine etti, bulduğu 4 golle de kazandı. 

Beşiktaş’ın kulübesi çok daha zengin ve yaratacı oyunculara sahip. Şenol Güneş yaptığı hamlelerle ve taktik değişimiyle F.Bahçe’ye karşı üstünlük sağladı. Maça soktuğu Redmond ve Necip’le tamamen kontratak oynayarak sonuca gitti. Redmond, Cenk, Aboubakar gecenin yıldızıydı. 

Hep yazıyorum, 35 yıldır Kadıköy’de oturan Şenol Güneş’i F.Bahçe hoca yapmış olsaydı bu müsabakayı Sarı-Lacivertliler kazanıp şampiyon olurdu. Ama maalesef F.Bahçe, Şenol Hoca’yı teknik direktörü yapmadı. Bugün tanık oluyoruz ki mahallesini göremeyen F.Bahçe ligin sonunu nasıl görecek?   

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