Kocaeli'de restorasyon rezilliği: 2 bin yıllık Roma köprüsüne beton bloklar koydular

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 10:02

Kocaeli’nin Körfez ilçesine bağlı Kutluca köyünde bulunan Roma köprüsü 2 bin yıldır ayakta duruyor. Milattan Sonra 1’inci yüzyılda İmparator Cladius döneminde yapıldığı değerlendirilen Kutluca Köprüsü düzgün kesme blok taşlar ile inşa edilmiş ve 31 metre uzunluğunda. 5 kemerden oluşan köprü 2015-2017 yılları arasında Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından restore edildi.

Tarihi güzelliğiyle yurttaşların uğrak yeri olan köprü, restorasyon çalışmaları sonrasında tepkilere neden oldu. Köylüler, tarihi yapının orijinal haliyle korunmadığını söyledi.

Körfez Kutluca Köyü Muhtarı Engin Öztürk, “Burası 2003 yılında Bursa Anıtlar Yüksek Kurulu’nun Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescillendi. Resmi adı Kutluca Köprüsü. Bu köprü Milattan Sonra 1. yüzyılda yapıldı ve 2 bin 100 yıllık bir köprü. Olumsuz hava şartları, sel gibi sebeplerle köprü tahrip oldu.

Tahrip olmasından sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi buranın tadilat çalışmasını yaptı. 2015-2017 yılları arasında da Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonu yapıldı ve korumaya alındı ve belediye köprüyü trafiğe kapattı. Daha sonra yapılan tadilat çalışmasıyla biraz daha enjeksiyonla güçlendirildi” dedi.

“ORJİNAL HALİ MUHTEŞEMDİ”

Öztürk, sözlerine şöyle devam etti: “Yapılan restorasyondan sonra eski halini andırmayan bir görüntü oluştu ve köprünün eski halini bilen kişilerin tepkisini çekti. 1920 yıllara ait eski fotoğraflar var, taş döşeliydi ve korkulukları yoktu.

Restorasyon aşamasında temizliği yapıldı, kırık taşlar onarıldı ama bunlara biçilmiş beton bloklar getirdiler. Orijinal taşla yapılmasıyla alakalı talebimiz olmuştu. Blok taşları koyduklarında köylüler tarafından alay konusu oldu. Taşköprü’ye ytong köprü diye isim taktılar. Eski orijinal taşlar gibi değil, mermer taşlar kullanılmış. Eski orijinal hali muhteşemdi. Yıllar alacak yeni taşların eskimesi, şu an iyi gözükmüyor.”