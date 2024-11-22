Kuzey’in dokusu yok oldu, mahkeme iptal etti: Yıkılması gerekiyor!

Yayınlanma: 22.11.2024 - 16:47

Güncelleme: 22.11.2024 - 16:47

Alman Dirkshof şirketinin sahibi olduğu Universal Wind Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi, Kuzey Ormanları’nın parçası olan Istıranca Ormanı’ndaki RES projesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan 2020’de onay aldı. Türkiye’nin en büyük RES’i olduğu belirtilen projeye karşı hukuki süreç başlatıldı. Ancak mahkeme süreci beklenmeden bölgede ağaç kesimi ve inşaat çalışmaları yapıldı. Bu proje kapsamında planlanan 88 rüzgar türbininin 44 tanesinin inşaatı tamamlandı. İstanbul RES projesinin kurulduğu Kuzey Ormanları, 200 bine yakın yırtıcı hayvanın da göç yolu olarak kullandığı alan içerisinde kalıyor. Ayrıca, Çilingoz Yaban Hayatını Geliştirme Sahası’nın sınırları, projenin hayata geçirilebilmesi için 2018’de değiştirildi.







TEMYİZ YOLU AÇIK

Kuzey Ormanları’nda yıkıma yol açan proje için açılan davada İstanbul 3. İdare Mahkemesi, 31 Mayıs’ta projede hukuka uyarlılık olmadığına karar verdi. Verilen bu kararın ardından projenin iptali, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi nezdinde istinafa taşındı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın istinafa taşıması üzerine İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 9. İdari Dava Dairesi, başvuruyu reddetti. Mahkeme kararında, “Dava dosyasının incelenmesinden, istinaf yoluyla kaldırılması istenilen İdare Mahkemesi kararında kanunda sayılan kaldırma nedenlerinin bulunmadığı anlaşıldığından ve dilekçelerde ileri sürülen iddialar da söz konusu kararın kaldırılmasını sağlayacak nitelikte görülmediği” ifade edildi. Mahkeme Danıştay’a temyiz yolunu açık bıraktı.

"YIKILMASI GEREKİYOR"

Proje hayata geçirilirken orman içerisindeki 300 yıllık ağaçlar kesildi. Rüzgar türbinlerinin inşa edilebilmesi için açılan yollarla birlikte yaban hayatı daraldı, biyoçeşitliliğe zarar verdi. Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan Kuzey Ormanları Savunması Sözcüsü Selçuk Koçum, “İstanbul RES projesiyle Türkiye'nin en önemli doğal alanlarından olan Çilingoz Yaban Hayatını Geliştirme Sahası'nın en az yarısını yok edildi. Ayrıca Çatalca'daki orman ve tarım alanlarını tahrip ederek biyoçeşitliliğe zarar verdi. Biz yaşam savunucuları olarak yıllardan beri bu projeye karşı direniyoruz. Karşılığını da kazanarak aldık” dedi. Koçum, “Mahkemenin de karar verdiği üzere bu proje hukuksuzdur ve bu santrallerin yıkılması gerekiyor. Bizim yöneticiler ve karar vericilerden beklentimiz bu yönde” diye konuştu. Şirketin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan nerji santrali iznini aldıklarını belirten Koçum, “Biz bu genişletme kararıyla ilgili de hukuki yollara başvuracağız. Ayrıca yeni RES projelerine karşı bölge halkıyla beraber direnişimize devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.