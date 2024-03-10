Maden şirketi Kaz Dağları’nda binlerce ağacı keserek büyüme peşinde: Doymuyorlar
Armutçuk köyünde faaliyet gösteren şirketin başvurusu 25 Mart’ta onaylanırsa çalışma sahası 34.5 hektardan 345 hektara yükselecek.
Yaşam savunucularının tüm itirazlarına karşın Kaz Dağlarında çalışmalar devam ediyor. Altın araması için yıllar önce Kanadalı Alamos Gold’un 350 bin ağaç kesilen alanda maden çalışmaları sürüyor. Yıllardır Kaz Dağları’nın Çanakkale Armutçuk köyü, Yecice mevkisinde faaliyet gösterenfaaliyet gösteren Oreks Madencilik, yeni bir kıyım için geçen yıl adımını atmıştı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, projeyle ilgili İnceleme Değerlendirme Komisyonu’nun 25 Mart’ta toplanacağını açıkladı. Komisyon toplantısının ardından projeye onay verilmesi durumunda şirket 34.5 hektarlık alanda işlettiği maden ocağını 345.94 hektara büyütecek. Bu da 485 futbol sahasına denk geliyor.
‘Bu tek değil’
Bölgede yaşayan yurttaşlar, yaşam savucuları ve odalar da projeye karşı çıkıyor. Daha önce projeye ilişkin Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ziraat Mühendisleri Odası ve Çan Çevre Derneği gibi kurumlar basın açıklaması yapmıştı.
Yapılan
açıklamada,
“Yeraltı
işletme
yöntemiyle
faaliyetini
sürdüren
kurşunçinko-bakır ocağının
kapasitesini yılda 40
bin tondan 400 bin tona
çıkarmayı planlayan Oreks
Madencilik, diğer ocağıyla
birlikte yılda toplam 490
bin ton cevher üretimi
gerçekleştirecek. Maden
atığının depolanması için 2
milyon 500 bin metreküp
kapasiteli ‘maden atığı
depolama tesisi’ kurulması
da planlanıyor. Bölgede
Oreks şirketinin tek
olmadığını aynı
tahribatı yapan
başka şirketlerin
de olduğu
düşünüldüğünde
tehlikenin
boyutları
daha kolay
anlaşılacaktır”
denmişti
Bir işçi yaşamını yitirmişti
Oreks Madencilik’in Hanlar
mevkisi olarak bilinen
bölgede işlettiği madende 2
Aralık 2015’te göçük meydana
gelmişti. Bir işçinin yaşamını
yitirmesinin ardından
çalışmalara 15 gün ara
verilmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan anons etti, seçmen yuhaladı!
- KONDA'nın İstanbul anketinde ilginç sonuç
- Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt
- CHP'nin masasındaki anketi açıkladı
- İlayda öldü, annesinin durumu ağır!
- Toplu taşıma onlara da ücretsiz olacak
- Erdoğan'a 'Teoman' göndermesi
- 'Fenerbahçe'de futbol oynamayı hayal etmedim'
- AKP'li Elitaş: “Ölüm bizi ayırıncaya kadar…”
- İYİ Parti'yi 31 Mart'ta bekleyen kötü sürpriz