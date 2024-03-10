Maden şirketi Kaz Dağları’nda binlerce ağacı keserek büyüme peşinde: Doymuyorlar

Armutçuk köyünde faaliyet gösteren şirketin başvurusu 25 Mart’ta onaylanırsa çalışma sahası 34.5 hektardan 345 hektara yükselecek.

Şeyda Öztürk
Yayınlanma: 10.03.2024 - 04:00
Maden şirketi Kaz Dağları’nda binlerce ağacı keserek büyüme peşinde: Doymuyorlar
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Yaşam savunucularının tüm itirazlarına karşın Kaz Dağlarında çalışmalar devam ediyor. Altın araması için yıllar önce Kanadalı Alamos Gold’un 350 bin ağaç kesilen alanda maden çalışmaları sürüyor. Yıllardır Kaz Dağları’nın Çanakkale Armutçuk köyü, Yecice mevkisinde faaliyet gösterenfaaliyet gösteren Oreks Madencilik, yeni bir kıyım için geçen yıl adımını atmıştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, projeyle ilgili İnceleme Değerlendirme Komisyonu’nun 25 Mart’ta toplanacağını açıkladı. Komisyon toplantısının ardından projeye onay verilmesi durumunda şirket 34.5 hektarlık alanda işlettiği maden ocağını 345.94 hektara büyütecek. Bu da 485 futbol sahasına denk geliyor.

‘Bu tek değil’

Bölgede yaşayan yurttaşlar, yaşam savucuları ve odalar da projeye karşı çıkıyor. Daha önce projeye ilişkin Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ziraat Mühendisleri Odası ve Çan Çevre Derneği gibi kurumlar basın açıklaması yapmıştı.

Yapılan açıklamada, “Yeraltı işletme yöntemiyle faaliyetini sürdüren kurşunçinko-bakır ocağının kapasitesini yılda 40 bin tondan 400 bin tona çıkarmayı planlayan Oreks Madencilik, diğer ocağıyla birlikte yılda toplam 490 bin ton cevher üretimi gerçekleştirecek. Maden atığının depolanması için 2 milyon 500 bin metreküp kapasiteli ‘maden atığı depolama tesisi’ kurulması da planlanıyor. Bölgede Oreks şirketinin tek olmadığını aynı tahribatı yapan başka şirketlerin de olduğu düşünüldüğünde tehlikenin boyutları daha kolay anlaşılacaktır” denmişti 

Bir işçi yaşamını yitirmişti

Oreks Madencilik’in Hanlar mevkisi olarak bilinen bölgede işlettiği madende 2 Aralık 2015’te göçük meydana gelmişti. Bir işçinin yaşamını yitirmesinin ardından çalışmalara 15 gün ara verilmişti.


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