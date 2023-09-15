Mahkeme ÇED'e 'dur' dedi sırada ruhsat iptali var

Yayınlanma: 15.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 15.09.2023 - 03:00

Muğla Deştin’deki çimento fabrikasına karşı açılan davada geçen günlerde Muğla 2. İdare Mahkemesi projeye verilen ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu’ kararının hukuka uygun olmadığını belirtti. Menteşe Belediyesi inşaatı devam eden fabrikaya mühür vurulduğunu açıkladı. Ancak Deştinliler belediye tarafından verilen ruhsatın iptal edilmesini istiyor.

Muğla Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Deştin’deki tamamı orman ve tarım arazilerinden oluşan 7 bin 751 dönümlük alanda gerçekleştirmek istediği çimento fabrikası için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan ‘ÇED Olumlu’ kararı aldı. Kararın ardından fabrika yapımına başlandı. Ancak duruma karşı çıkan köylüler ve yaşam savunucuları mahkemeye başvurdu. Bakanlığa karşı açılan davada atılan 9 kişilik bilirkişi heyeti köylülerin lehine karar verdi.

Bir yılı aşkın süredir devam eden direnişin de sonucuyla birlikte Muğla 2. İdare Mahkemesi’nin verdiği kararda, “Muğla Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ait Entegre Çimento Fabrikası ve Hammadde Ocakları Projesi’ne dair dava konusu ÇED olumlu kararında hukuka uyarlılık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır” denildi. Karar için Danıştay yolu açık bırakıldı. Kararın ardından projeye ruhsat veren Menteşe Belediyesi inşaatı mühürledi. Ancak Deştinliler ve yaşam savunucuları belediyenin verdiği ruhsatın da iptal edilmesini istedi.

‘KILIÇDAROĞLU YAPIN DEDİ, BELEDİYE YAPMADI’

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan Deştin Çevre Platformu’ndan Haluk Özsoy, “Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, ‘ÇED iptal olsun, ruhsatı da iptal ederiz’ dedi. Bizim ruhsat iptali için açtığımız dava da ÇED iptal davasına bağlandı. Mahkeme süreci tamamlandığında kazanmış olacağız. Ancak Menteşe Belediyesi atik bir şekilde ruhsatı iptal ederse Muğlalıların gözünde saygınlık kazanır” dedi.

Daha önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla da görüştüklerini hatırlatan Özsoy, “İki milletvekiliyle birlikte Kılıçdaroğlu’yla görüştük. Yanımızdaki milletvekillerine talimat vererek ‘Bu işi bitirin’ dedi. Aynı şekilde döneminin Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç’la görüştük. Kendisi de bize ‘İki hafta içerisinde ruhsat iptal olacak’ dedi. Verilen sözleri bekledik ama ses çıkmadı. Biliyoruz ki Kemal Kılıçdaroğlu ruhsat iptali için talimat verdi ancak Gümüş bunu onur meselesi gibi savundu. Umarım mahkemeyi dinler ve ruhsatı iptal eder. Sıyrılma çabası kimseyi tatmin etmez. Eylemimizi Menteşe Belediyesi’ne doğru çeviririz” diye konuştu.