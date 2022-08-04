Mahkeme kararını verdi: Sinpaş Kızılbük davasını kaybetti

04 Ağustos 2022 Perşembe, 12:17

Marmaris’teki Kızılbük Koyu’nda yaklaşık 30 yıl önce başlatılan ve sonrasında Sinpaş GYO’ya satılan otel-devre mülk projesinin yapımı, kamuoyunun tepkisine rağmen devam ediyor. Muğla Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün proje için geçen yıl 13 Ağustos’ta “ÇED gerekli değildir” kararını ilan etmesinin ardından Marmaris Kent Konseyi ve Marmarisli yurttaşlar da kararın iptali için 11 Eylül 2021 tarihinde dava açmış ve “Yürütmeyi durdurma” talebinde bulunmuştu. Muğla 3. İdare Mahkemesi’ndeki davanın ilk duruşması temmuz ayında yapıldı. Mahkeme, projeye verilen “ÇED gerekli değildir” kararını iptal etti.

ÇED RAPORU HAZIRLANMASI UYGUN OLACAK

Kararda şu ifadeler kullanıldı:

“Proje alanı, Marmaris Milli Park sınırları içinde yer almakta olduğu, bu nedenle, Marmaris Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Revizyon Plan Raporu hükümlerinde belirtilen hususlara uymak mecburiyetinde olduğu, ÇED gerekli değildir belgesine müstenit olan Proje Tanıtım Dosyasında, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün uygun görüşünün bulunmadığı, proje alanındaki inşaat faaliyetlerinin, Uzun Devreli Gelişme Revizyon Planı Rapor hükümlerine uygun olmadığı, dava konusu olan ÇED gerekli değildir konusunda kıyı kenar çizgisi ve kısmen de olsa denize yapılan dolgu dikkate alındığında konunun değerlendirilmesi ve denizel ekosistem üzerinde oluşturulabilecek etkinin tekrar ele alınması gerekliliği bulunduğu hususunun ve tüm bu verilerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda; çevresel etki değerlendirilmesi raporu hazırlanmasın uygun olacağı kanaatine varılarak, dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Oteller, tatil köyleri ve/veya turizm kompleksleri ve benzeri, (500 oda ve üzeri) eşik değerinin aşılması nedeniyle de ilgili yönetmelik ‘Çevresel etki değerlendirmesine tabi projeler’ kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, turistik amaçlı oda sayısının 205 Odalı Otel ve 1407 devre mülk olmak üzere 1612 olduğu, kanaatine varıldığı, otel ve devre mülk projesinin birbiriyle entegre olduğu ve birlikte değerlendirilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır.”