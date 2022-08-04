Marmaris'te çocuk parkında cinayet

04 Ağustos 2022 Perşembe, 10:07

Marmaris'te bulunan çocuk parkında dün akşam saat 20.00 sıralarında bir cinayet işlendi.

50 yaşındaki Selim Keleş, parktaki bankta arkadaşı B.V. ile oturup alkol içerek sohbet ediyordu. Henüz bilinmeyen bir nedenle yanındaki arkadaşı B.V. cebinden çıkardığı bıçak ile Keleş’i bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Bıçak darbesiyle yere yığılan Keleş’i görenler 112 Acil Yardım ihbar hattını aradı. Kısa sürede motosikletli yunus timleri ve sivil asayiş ekipleri olay yerine geldi.

HAYATINI KAYBETTİ

Nefes alması zorlanan Keleş’in nabzının durduğunu fark eden sivil polis memuru kalp masajı yaparak B.V.’yi hayatta tuttu. Ambulansla Marmaris İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Selim Keleş, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis, bıçaklama olayına karışarak kaçan madde ve alkol bağımlısı olduğu öğrenilen B.V.'yi bulmak için görgü tanıklarının verdiği eşkal ve çevredeki güvenlik kameralarından araştırma başlattı. Polis ekipleri, şüpheli B.V.’yi olaydan kısa süre sonra yakaladı.

Gözaltına alınan B.V. işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.



