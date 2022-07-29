Marmaraereğlisi’ndeki liman çalışmasında bölgeye yapılacak talana onay verildi

29 Temmuz 2022 Cuma, 04:00

Marmaraereğlisi’ndeki MARTAŞ Liman Tesisleri AŞ’nin liman çalışmasında hurda indirme kapasitesinin artırılması çevrecileri ayağa kaldırdı. Dip tarama dahil olmak üzere, kapasitenin yüzde 40 yükseltilme isteği konusundaki ÇED olumlu kararı, antik kentin bulunduğu sahilleri tehlikeye atacak. Karara göre, deniz tabanıyla birlikte birinci derece arkeolojik sit alanı olan bölgeye daha ağır gemi girişi sağlanacak.

ARKEOLOJİK SİT ALANI

Kararda, “Projeyle ilgili olarak ÇED yönetmeliğinin 14’üncü maddesi gereğince Komisyon çalışmaları ve halkın görüşleri dikkate alınarak bakanlığımızca ‘ÇED Olumlu Kararı’ verildi” denildi. Marmaraereğlisi Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Mine Olgaç, 7 Ekim 2021’deki halkı bilgilendirme toplantısında, tepkilerini dile getirmelerine karşın, ÇED olumlu kararı çıkmasının hayal kırıklığı olduğunu belirterek “Projenin yapılacağı kıyı şeridi Perintos antik kentinin içinde kalıyor. Kıyı şeridi, deniz tabanıyla birlikte 1’inci derece arkeolojik sit alanı. Dünyaca bilinen bir tarih merkezinin tam ortasına, bu kıyıyla iç kesimlerdeki tesis ve işletmeleri bağlantılandırarak geliştirilecek lojistik projelerini de göz önüne almak gerekiyor” dedi. Ayrıca yapılacak olan dip taramasının deniz tabanını ve denizdeki çeşitliliği etkileyeceğine dikkat çeken Olgaç, “Burası arkeolojik sit alanı olduğu için, dip taramasıyla denizden alınacak malzemenin ne şekilde değerlendirileceği belirsiz” diye konuştu.

"ZENGİNLERİN RANT KAPISI OLDU"

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Trakya Bölge Temsilciliği’nden konuya ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, “İlgili proje alanı, çok önemli bir antik kent koruma alanı içerisinde yer alıyor. Sadece bu sebep bile, gerçekleşecek projenin, büyük bir yıkım projesi olduğu gerçeği ile karşımızda duruyor” denildi. Gelişmiş ülkelerde birinci derece arkeolojik sit alanına liman yapılmayacağının altının çizildiği açıklamada, “Bizim gibi üçüncü dünya ülkeleri, böyle konuları görmezden gelirler. Müsilaj gibi, yaşadığımız çevresel kaosun daha büyük bir tahribatını, bu liman projesinin gerçekleşmesiyle birlikte an bean izlemiş olacağız. Alan yerleşim birimleriyle iç içedir. Yurtdışından getirilecek hurda metallerin yaratacağı risk, kesinlikle bu bölge için artık kaldırılamaz noktadadır. Bir tatil beldesi olması gereken bu güzelim alanlar, zenginlerin rant kapısı olmuştur. Olan bu güzel doğaya ve bu güzel vatana oluyor. Yazık bu ülkeye” ifadelerine yer verildi.