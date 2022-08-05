Marmaris'te Sinpaş GYO'nun otel projesine ‘ÇED raporu gerekli değildir’ kararına iptal

05 Ağustos 2022 Cuma, 04:00

Muğla’nın Marmaris ilçesindeki milli parkın sınırları içerisinde yer alan Kızılbük Koyu’nda yaklaşık 30 yıl önce başlatılan ve sonrasında Sinpaş GYO’ya satılan otel-devre mülk projesinin yapımı yıllardır doğaya ve çevreye zarar vererek devam ediyor. Çevrecilerin projeye karşı olmasına rağmen Muğla Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 13 Ağustos 2021’de “ÇED gerekli değildir” kararı verdi. Valilik kararı sonrası, Marmaris Kent Konseyi ve Marmarisli yurttaşlar kararın iptali için 11 Ekim 2021 tarihinde dava açtı.

Davada rapor hazırlayan bilirkişi, tesisin milli parkı, kıyıyı, ormanı ve endemik türleri tahrip ettiğini belirtmişti. Muğla 3. İdare Mahkemesi, projeye verilen “ÇED gerekli değildir” kararını iptal ettiğini açıkladı. Mahkeme iptal gerekçesini, projenin çevreye verdiği zararı ve entegre bir tesis olmasını göz önünde bulundurarak verdiğini açıkladı. Gerekçeli kararda projenin otel ve konutları kapsaması nedeniyle ÇED’den muaf tutulamayacağı, ÇED süreci tamamlamadan inşaata devam edilemeyeceği vurgulandı.

Ekolojik Mücadele Komitesi üyeleri, Marmaris Belediyesi önünde eylem yaptı.

"KARŞILIĞINI BULDU"

Marmaris Kent Konseyi sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda “Yaşam alanlarımızı savunduğumuz onurlu mücadele hukukta karşılığını buldu. Muğla 3. İdare Mahkemesi Sinpaş’a ÇED sürecini tamamlamadan inşaatına devam edemezsin, ekolojik yıkım yapamazsın” dedi.

Yargı kararının ardından Marmaris Kent Konseyi üyeleri, Marmaris Belediyesi binasına ve Kızılbük’teki Sinpaş şantiyesi önüne giderek eylem yaptı. Çevre örgütleri ve yurttaşlar, milli park alanında devam eden inşaatın durdurulmasını istedi. Yurttaşların girişine kapatılan milli park alanı içerisindeki otel inşaatının kapısına “Mahkeme karar verdi, Sinpaş inşaatı duracak” yazılı pankart asan sivil toplum örgütleri, burada taleplerini açıkladı. Mahkeme kararını şirket yetkililerine ileten ve inşaatın yürürlükteki mevzuat hükümleri, yargı kararı ve yönetmeliklere aykırı olduğunu duyuran Ekolojik Mücadele Komitesi üyeleri, Marmaris Belediyesi tarafından verilen ruhsatların iptal edilmesi, şantiyenin derhal mühürlenmesi gerektiğini ifade etti.