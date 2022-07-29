Marmaris'teki yangının çıkış nedenini özel ekip araştırıyor

29 Temmuz 2022 Cuma, 11:13

Marmaris ilçe merkezindeki otogarın üst kısmındaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda dün saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı fark eden ilçe halkı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Bunun üzerine bölgeye sevk edilen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 uçak ve 10 helikopter ile havadan, 34 arazöz, 10 su tankeri ve 200 işçi ile karadan müdahale edildi. Hava araçların hızlı ve etkin müdahalesi sonucu alevlerin önü tepeye ulaşmadan kesildi. Söndürülen yangında 2 hektar orman zarar gördü.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. İl Emniyet Müdürü Suvat Dilberoğlu'nun talimatıyla kurulan özel ekip, bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

GEÇEN YIL 29 TEMMUZ’DA ÇIKAN YANGIN, 9 GÜNDE SÖNDÜRÜLDÜ

Marmaris'te geçen yıl 29 Temmuz'da çıkan orman yangını 9 günde söndürülmüştü. Yangında 9 bin hektar alan zarar görüştü.