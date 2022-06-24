Marmaris'teki yangının üçüncü gününde acı tablo: 4 bin hektar kül oldu

24 Haziran 2022 Cuma, 04:00

Marmaris’te üç gündür devam eden orman yangınında acı tablo ortaya çıktı. İlk tespitte 4 bini aşkın alan kül oldu. Binlerce canlı yaşamını yitirirken, ortaya havadan görüntülenen vicdanları sızlatan manzara ortaya çıktı.

Yangının ilk günü havanın kararmasından dolayı uçaklar kullanılamazken, geçen sene Muğla bölgesinde meydana gelen yangınlarda kullanılan gece görüşlü helikopterler ise havalandırılmadı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gece görüşlü helikopterlerin yangının üçüncü günü kullanılacağını açıkladı. Soylu’nun açıklaması CHP’li vekiller, yurttaşlar ve sosyal medyada tepki gördü.

TURİSTLERDEN HELALLİK İSTEDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris’te üç gündür süren orman yangınıyla ilgili Değirmenyanı Kriz Yönetim Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi. Bakan Kirişci, “103 aile, 274 birey, vatandaşımız zarar görmesin diye, tahliye edilmiş durumda. Yangın nedeniyle hava araçlarımızın uçuşları nedeniyle gürültü oluyor. Bu nedenle burada tatilini yapanlardan helallik istiyoruz” diye konuştu. Gece görüş özellikli hava araçları konusuna da değinen Kirişci, “Biz, 10 tane gece görüş özellikli helikopterimizi 4 Temmuz’da envanterimize kaydetmiş olacağız. Helikopterlerimizin sayısı, 10’u gece görüşlü olmak üzere 55’e, uçaklarımız da 20’ye tamamlanacak” dedi.

ÜÇ GÜN SONRA...

İçişleri Bakanı Soylu da yangın üzerinden yapılan eleştirilere yanıt vererek, şunları kaydetti: “‘Gece görüşlü araçlar nerede’ diyor. Bir ana muhalefet partisi genel başkanı açıklama yapacaksa devletin gelenek ve adabına uygun bir şekilde olmalı. Hani geçen sene belediyelerinizden yardım topluyordunuz. Beceriksiz kim? Para toplayacaksan belediye otobüslerini tamir ettirmek için para topla.” Bakan Soylu, gece görüşlü helikopterlerin de bu gece veya yarın (perşembe) uçuşa başlayacağını dile getirerek, “Bu çok riskli bir iştir. İyi hesaplama yapmak lazım ki başka faciayla karşı karşıya kalmayalım. Planlamalarda temmuzun başında gece görüşlü helikopterler konusunda anlaşmalar yapıldı” dedi.

CHP’Lİ MURAT BAKAN: BECERİKSİZLİK

Aynı zamanda bir pilot olan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, “Geçen sene gece görüşlü helikopterler kullanıldı. İlla Kemal Kılıçdaroğlu’nun nerede kardeşim bu gece görüşlü helikopterler demesi mi gerekiyordu? Daha önce yaptıkları açıklamada çok sayıda helikopter, uçak temin ettiklerini, envanterlerine eklediklerini, içlerinden birinin gece görüşlü yangın söndürme olduğunu söylemişlerdi. Ama yok gelmedi, neden? 2 Temmuz’da başlayacakmış. Uçak-helikopter gelsin söndürmeye başlasın diyebilirlerdi demediler çünkü beceriksizler. Şimdi bu kadar uçak helikopter yoktu. Yangın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Okluk’taki yazlık sarayına bir kilometre yaklaşınca uçak helikopter geldi. İlla yangının, Erdoğan’nın yazlık sarayına mı yaklaşması gerekiyor? Yani Cumhurbaşkanı değerli de ormanlar değerli değil mi?” diye konuştu. CHP’li Bakan, Soylu’ya tepki göstererek “Helikopterlerde gece görüşü olmaz. Pilotun gece görüşlü kaskı olur. Bunların yaptığı tam bir beceriksizlik” dedi.

BİTKİN DÜŞTÜLER

Muğla’nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına karadan müdahale sürüyor. Yangına dün akşamdan beri durmadan, özverili bir şekilde müdahale eden orman işçileri, fırsat buldukça dinleniyor. Bu arada Marmaris’te geçen yaz çıkan orman yangınında kurulan “Yelken Gönüllüleri” ekibi, yangın bölgesinde aktif olarak çalışıyor.