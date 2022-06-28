Meteoroloji ve Afet Yönetimi Profesörü Mikdat Kadıoğlu uyardı: Akan sel sularında yürümeyin
Türkiye’de en sık görülen doğal afetlerden olan sel, her sene yüzlerce can alıyor. Altyapı problemleri yüzünde Karadeniz geçen günlerde tekrardan sele teslim oldu. Meteoroloji ve Afet Yönetimi Profesörü Mikdat Kadıoğlu, sel öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenleri sıraladı.
Geçen sene Karadeniz’de yaşanan sel felaketinde başta Kastamonu’nda olmak üzere 82 kişi yaşamını yitirdi. Altyapı ve bilinçsizlik bu sene de sel problemlerini beraberinde getirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, dün Karadeniz’deki altı il için kırmızı kod uyarısı yaptı. Meteoroloji ve Afet Yönetimi Profesörü Mikdat Kadıoğlu da alınması gerekenler önlemleri anlattı.
SEL ÖNCESİ HAZIRLIK
Yerleşim yerlerinin sel yataklarına kurulması Karadeniz bölgesinde yaşanan en büyük sorunlardan biri. Selden korunmak için afet öncesinde yapılması gerekenler:
- Sel tehlikesi olduğu zamanlarda varsa otomobilin yakıt deposu doldurulmalı.
- Kullanma amacıyla temiz banyo küvetine ve kaplara su doldurulmalı.
- Bina dışındaki malzeme ve eşyaları içeriye taşınmalı veya bağlanmalı.
- Elektrikli ev aletlerini fişten çekin, şalterleri veya vanalar kapatılmalı.
- Acil durumlar için, bina içinde veya dışında sel basma tehlikesinin az olduğu yüksek yerler belirlenmeli.
SEL SIRASINDA NELER YAPILMALI?
Selde yapılan en büyük yanlışlardan biri akan suda yürümeye çalışmak. Sel sırasında yapılması gerekenler ise şu şekilde:
- Akan sel sularında yürünmemeli. Sel sırasında akan bir karış su bile ayaklarınızı yerden kesip sizi düşürebilir.
- Otomobilinizin etrafında sel suları yükseliyorsa, otomobil terk edilmeli. Diz seviyesine kadar yükselmiş su seviyesi otomobilleri sürükleyebilir.
- Ani sellerde sular, iri kayaları yuvarlayabilir, ağaçları, binaları ve köprüleri yıkabilir. Sel suları, üç ve altı metrelik yüksekliğe ulaşabilir. Ani sellerde en küçük bir işaret veya uyarıda hemen ve hızla yüksek yerlere kaçmak gerekir.
- Kopmuş elektrik telleriyle temas halinde olabilecek su birikintilerinden, bahçe çitlerinden, ağaçlardan ve diğer ıslak cisimlerden uzak durulmalı.
- Gereksiz yere telefon kullanılmamalı.
SEL SONRASI DA ÖNEMLİ
Sel bölgelerinden sel suları çekilmeye başlamadan tehlike geçmiş sayılmaz. Bu durumda sel sonrası yapılması gerekenler:
- Sel suları zehirli maddeler içeriyor olabilir bu yüzden sudan uzak durulmalı.
- Yerel yönetim tarafından izin verilmedikçe evlere dönülmemeli. Merak gidermek için afet bölgesine gidilmemeli.
- Binaya girmeden önce binanın temelden çatıya kadar çökme ve yıkılma tehlikesi için kontrol edilmesini beklenmeli. Ayrıca bölgedeki heyelan tehlikesini de göz önünde tutulmalı.
- Gaz kaçakları, yanıcı ve parlayıcı maddelerin olabileceğini düşünerek bina içerisinde çakmak ve benzeri araçlar kullanılmamalı. Aydınlatma için ışıldak veya el feneri tercih edilmeli.
- Kopmuş hiçbir kabloya dokunulmamalı. Elektrik çarpma riskine karşı yere değen elektrik kablolarından uzak durulmalı.
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