Bakan Soylu'dan sel açıklaması: 'Risk devam ediyor'
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Batı Karadeniz'de devam eden yağışlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Soylu, bölgedeki sel ve taşkın riskinin devam ettiğini belirtti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Batı Karadeniz Bölgesi'nde devam eden yağışlarla ilgili açıklamalarda bulundu.
Bölgedeki yağışların sabahki şiddetini kaybettiğini söyleyen Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı;
"Sel riski ve taşkın riski devam ediyor. Can kaybı ve kayıp ihbarı henüz yok hamdolsun. Sahada tüm kurumlar azami gayret gösteriyor. Bakan Yrd. İsmail Bey ve AFAD Bşk. Yunus Bey sahada koordinasyondalar. 950 iş makinası, hava ve kara arama kurtarma aracı. 4 bin 684 personelle çalışmalar devam ediyor. Hemşehrilerimizden ricamız, lütfen uyarıları dikkate alalım. Şu an itibarıyla Kastamonu Bozkurt'ta güneş açtı. Zonguldak ve Bartın'da yağış devam ediyor. Hemşehrilerimize geçmiş olsun."
Batı Karadeniz Bölgesi'nde yağışlar çok az da olsa sabahki şiddette değil— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 27, 2022
Ancak sel riski ve taşkın riski devam ediyor
Can kaybı ve kayıp ihbarı henüz yok hamdolsun
Sahada tüm kurumlar azami gayret gösteriyor
Bakan Yrd. İsmail Bey ve AFAD Bşk. Yunus Bey sahada koordinasyondalar+
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