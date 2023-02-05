Milas'ta 3 kez iptal edilen projede başa dönüldü

Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 02:00

Güncelleme: 05 Şubat 2023 - 02:00

2 milyar 650 milyon liralık yatırımla, toplam 1 milyon 925 bin metrekarelik alanda yapılacak tesis için yapılan yeni ÇED başvurusunda planlanan oda ve kapasite düşürülerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan bir kez daha onay istendi.

Tuzla Sulak Alanı ve bölgenin su kaynakları yakınında bulunan, ekolojik dengeyi bozacağı gerekçesiyle meslek odalarının açtığı davalarda 2010 ve 2014’te Muğla İdare Mahkemesi, ardından da 2015’te Danıştay’ın iptal ettiği proje sürecinde başa dönüldü. İptal edilen eski projede 180 odalık otelin kapasitesi 165’e, 200 konut 120’ye ve 300 villa ise 160’a düşürüldü. Ancak projedeki inşaat alanı artırılırken itirazlara konu olan ve tesis için verilen izinlerin iptaline yol açan iki adet golf sahası ise yine projede yer aldı. Vitapark adlı firmanın yapmak istedği turizm projesinin başvuru dosyasına yeni sosyal tesisler, hizmet birimleri ve ticari alanlar eklenmesi dikkat çekti.

İlk etabı 2004’te işletmeye alınan tesisin bulunduğu alan geçmişte sulak arazi, tarım arazisi olmasına karşın turizm amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kararıyla yapılaşmaya açılmış ve büyük tartışmalara yol açmıştı.