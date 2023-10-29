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Muğla Adalet Kervanı'nın son durağı Akbelen oldu

Muğla’daki termik santralların kapatılmasına ilişkin ekoloji birliklerinin 20 Ekim’de başlattığı Muğla Adalet Kervanı, son gününde termik santrallara kömür sağlanması için katledilen Milas’taki Akbelen Ormanı’na ulaştı.

İSTANBUL / Cumhuriyet
Yayınlanma: 29.10.2023 - 03:00
Muğla Adalet Kervanı'nın son durağı Akbelen oldu
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20 Ekim’de Datça’da başlayan kervan sırasıyla Marmaris, Akyaka, Menteşe, Yatağan, Milas, Bodrum, Ören ve Akbelen’e uğradı. Bu süreç boyunca termik santralların neden kapatılması gerektiğine dair konuşmalar yapıldı. 

Basın açıklamalarında mahkemenin Muğla’daki termik santrallar için verdiği kapatma kararının uygulanmadığı belirtildi.

Ayrıca, Türkiye’nin Muğla’daki elektrik üreten santrallere ihtiyacının olmadığını söyleyen yaşam savunucuları, “Kamu kaynakları termik santrallere aktarılıyor. Santraller usulsüz çevre izinleriyle çalıştırılıyor. Hava kirliliğine yol açıyor, aşırı su tüketiyor. Kömür sahaları ormanlarımızı yok ediyor” dedi. 


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