Muğla’da suyun ‘ticarileştirilmesine’ tepki

Muğla Su İnisiyatifi (MSİ), Köyceğiz İlçesi Yayla Mahallesi’nde yeraltı sularının içme suyu olarak satışına yönelik 3 yıl kiraya verilmesi için bir kez daha ilan açmasına tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.05.2024 - 16:39
Muğla’da suyun ‘ticarileştirilmesine’ tepki
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Muğla Su İnisiyatifi (MSİ), Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nın (YİKOB) Köyceğiz İlçesi Yayla Mahallesi’nde yeraltı sularının içme suyu olarak satışına yönelik 3 yıl kiraya verilmesi için bir kez daha ilan açmasına tepki göstermek adına bir basın açıklaması yayımladı.

Açıklamada, ihalenin seçim döneminde iptal edilmesine karşın tekrar gündeme getirilmesine tepki gösterilirken şu ifadeler kullanıldı:

“Aynı ihale, yerel seçim öncesinde de gündeme getirilmiş ve Muğla Su İnisiyatifi olarak yaptığımız basın açıklaması sonrasında iptal edilmişti. Basın açıklamamızda yeraltı sularını özelleştirme girişiminin YİKOB'un görevi ve yetkisi olmadığını, yasaya aykırı olduğunu belirtmiş ve iptalini talep etmiştik. İhalenin bugün yeniden gündeme getirilmesinden aslında iptal edilmediğini, sadece ortak yaşam kaynaklarının özelleştirme girişimine karşı halkın tepkisinin seçim sürecinde iktidar partisine yaramayacağı endişesi ile seçim sonrasına ertelendiğini anlıyoruz.“ 

"SU YAŞAM HAKKIDIR TİCARİLEŞTİRİLEMEZ"

Açıklamanın devamında suyun yaşam hakkı olduğuna değinilerek  “Muğla Su İnisiyatifi olarak yaşam hakkı olan suyun ticarileştirilemeyeceğini, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere, Anayasaya ve yasalara aykırı bu ihalenin yapılamayacağını söylüyoruz ve Muğla Valiliği'ni suç niteliğindeki bu ihaledeki ısrarından vazgeçmeye davet ediyoruz. Suyun her türlü özelleştirme girişimine karşı yasal ve meşru haklarımızı kullanarak sonuna kadar mücadele edeceğimizi kamuoyuna duyururuz” denildi. 

"YİKOB'UN YETKİSİ YOK"

 Açıklamada son olarak Muğla Valiliğine seslenilerek YİKOB’un yeraltı sularını kiraya verme yetkisi olmadığı şu ifadelerle belirtildi: “Bir kez daha Muğla Valiliğini uyarmak ve kamuoyunun dikkatine sunmak istiyoruz: YİKOB görev ve yetkileri, çalışma usul ve esaslarını belirleyen yönetmeliğinin 5. Maddesinde tanımlanmıştır. Bu görev ve yetkiler arasında yeraltı sularının kiraya verilmesi yetkisi yer almamaktadır. Muğla YİKOB'un görevi ve yetkisi olmadan su varlıklarının özelleştirilmesi için ihale açması yönetmeliğe aykırı ve suç niteliğindedir.”


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