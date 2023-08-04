Mühendislerden Akbelen uyarısı: Termik santrallar ömrünü bitirdi

Yayınlanma: 04.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 04.08.2023 - 03:04

Akbelen Ormanı’ndaki doğa katliamıyla gündeme gelen bölgedeki termik santrallar için Maden Mühendisleri Odası’ndan çağrı geldi.

Bölgedeki Yeniköy’ün 1986’da, Kemerköy’ün 1994’te, Yatağan’ın ise 1983’te faaliyete geçtiğine işaret eden Maden Mühendisleri Odası (MMO) İkinci Başkanı Veyis Sır yaşanan tartışmalara dikkat çekerek “teknik ve politik yanlışlar yapıldığını” söyledi.

Tartışmalarda söz konusu termik santralların özelleştirme süreçlerinin yeterince değerlendirilmediğini aktaran Sır, “Özelleştirmelerin plansızlığı, konunun kamu yararı penceresinden incelenip incelenmediği noktasında halkın ikna edilememesi gibi birçok neden var. Bugün yaşananlar bir günde oluşan bir tepki yumağı değil. Firmanın buradaki sahalardan santralı besleyebilmesinin ekonomik açıdan çok uygun olmadığını görüyoruz. Ekonomik ömrünü tamamlamış bir santral ve bu santralı beslemesi düşünülen Karacahisar sahası gibi bazı sahalar santralı beslemek için tek başına yeterli değerlere sahip değil. Projenin genel anlamıyla madencilik ve enerji üretimi açısından ekonomikliği sorgulanacak boyutta” ifadelerini kullandı.