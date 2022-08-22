Yurttaşlar, asbest yüklü gemiye karşı Dikili Kaymakamlığı'na dilekçe verdi

22 Ağustos 2022 Pazartesi, 18:14

Dikili Kaymakamlığı’na dilekçelerini teslim eden platform üyeleri, "Aliağa, dünyanın çöplüğü değildir", "Türkiye, dünyanın çöplüğü değildir" ve "Ölüm gemisini ülkemizde görmek istemiyoruz" sloganları attı.

100'e yakın kişinin katıldığı protesto sonrası Hüseyin Öğe, Dikili Emek ve Demokrasi Platformu adına açıklama yaptı. Öğe şunları kaydetti:

“Bugün Emek ve Demokrasi Platformu olarak, Brezilya’dan Aliağa’ya sökülmek için yola çıkan geminin gelmemesi için toplandık. Dilekçelerimizi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürlüğü’ne iletilmek üzere, Dikili Kaymakamlığı’na teslim ettik. Aliağa çöplük değildir, Türkiye çöplük değildir. Dolayısıyla bu tür gemilerin Aliağa’da sökülmesine karşı çıkıyoruz. Bunu protesto ediyoruz.”

"TÜM DÜNYANIN SORUNU"

Platform adına görüş belirten Serap Acar ise “Bugün Dikili Kaymakamlığı’nda, ölüm gemisi olan Nae Sao Paulo’nun Aliağa’ya girişinin engellenmesi için bir araya geldik. Bu sadece Aliağa’nın, Dikili’nin, Ege Bölgesi’nin, Türkiye’nin sorunu değil. Tüm dünyanın sorunu. Çünkü hem kanser hem denizin kirliliği, hem insan sağlığını yakından ilgilendiriyor. Bir an önce engellenmesi gerekiyor" dedi.

"ALİAĞA'DA KİRLİLİK DEĞERLERİ ÇOK YÜKSEK"

Platform üyelerinin kaymakamlığa verdiği dilekçede şöyle denildi:

"Bakanlığınız mayıs ayında verdiği onayla, 1963-2000 yılları arasında Fransız donanmasında, sonrasında da Brezilya donanmasına kullanılıp hurdaya ayrılan Nae Sao Paulo adlı uçak gemisinin, İzmir’deki Aliağa Gemi Söküm Bölgesi’ne getirilmesine izin verildiğini öğrendik.

Fransa’nın daha önce nükleer denemelerinde kullandığı bu uçak gemisinin yapım yılı da göz önünde bulundurulduğunda, asbest ve radyoaktivite dahil olmak üzere önemli miktarda tehlikeli ve zararlı atık içerdiği bilgilerini basında ve kamuoyunda üzüntü ve kaygıyla takip ediyoruz.

Aliağa bölgesinde, hali hazırdaki sanayi tesislerinden dolayı kirlilik değerleri çok yüksektir. Aliağa buna bağlı sağlık sorunlarının en üst seviyelerde yaşandığı bir yerdir. Aliağa ve çevresinde yaşanan bu tehlike sadece Aliağa’da değil, söküm işlemi sırasında bu maddeler kontrolsüz bir şekilde çevreye yayılarak, geri dönüşü olmayan çevre ve sağlık riskleri yarattığı için hepimizi yakından ilgilendirmektedir.

"ÜLKEMİZE GETİRİLMESİNİ İSTEMİYORUZ"

Birçok tehlikeli maddeyi içeren gemileri sökme işlemi, deniz ve karada yarattığı çevresel kirliliklerin yanı sıra, oksijen kaynağı ile kesme yöntemi ile yürütülen çalışmalarda hava kirletici bileşenler de atmosfere verilmektedir.

Anayasa’nın 56. maddesine göre ‘Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir’. Buna göre Anayasa’da vatandaşların da çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek konusunda ödevli olduğu açıkça belirtilmiştir.

Bu nedenle nükleer serpinti konusundaki ölçümlere dair elde net verisi olmayan, radyoaktivite ve asbest başta olmak üzere birçok tehlikeli ve zararlı maddeyi bünyesinde barındıran Nae Sao Paulo adlı uçak gemisinin ülkemize getirilmesini istemiyoruz.”