Necdet Pamir: 'Türkiye yenilenebilir enerji potansiyelini iyi değerlendirmeli'

30 Eylül 2022 Cuma, 04:00

Enerji Politikaları Uzmanı Necdet Pamir, Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığı azaltabilmesi ve hatta bağımsız olabilmesi için en önemli potansiyelinin zengin yenilenebilir enerji kaynakları olduğunu belirterek “Bu kaynakları kullanılabilir enerjiye dönüştürecek ekipmanları yerli üretebilme kapasitesini de hızla artırması lazım” dedi.

Pamir, enerjide dışa bağımlılığın Türkiye’yi iki boyutlu kırılganlaştırdığına dikkat çekerek “Bütün enerjide yüzde 70 dışa bağımlıyız. Bunda Rusya’ya bağımlılığımız doğalgazda yüzde 45, ham petrol ve petrol ürünlerinde yüzde 24 ve taşkömüründe yüzde 39. Akkuyu Nükleer Santralı üretime geçtiğinde nükleerdeki bağımlılığımız ise yüzde 100 olacak. Aynı zamanda da NATO ülkesiyiz. Bu ikircikli durum, ekonomiden dış politikaya kadar birçok alanda elimizi zayıflatacak. Giderek kronikleşen bu sorunun çözümü yenilenebilir enerji kaynaklarıyla mümkün” ifadesini kullandı. Pamir’in değerlendirmesinin satır başları şöyle:

- Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığı azaltabilmesi için en önemli potansiyeli, zengin yenilenebilir enerji kaynaklarıdır. Türkiye’nin 2021 sonunda, elektrikte kurulu gücü yaklaşık 99 bin 820 MW’tır ve yaklaşık 330 milyar kWh elektrik tüketmiştir. REPA’ya (Türkiye Rüzgâr Enerjisi Potansiyel Atlası) göre rüzgâr potansiyelimiz 48 bin MW’tır. Buna karşın, bu zengin potansiyelin henüz sadece yüzde 21.7’si değerlendiriliyor.

- Mevcut teknolojiyle, rüzgârdan yaklaşık 134 milyar kWh elektrik elde edilebilecekken, 2021 yılı üretimi sadece 30.98 milyar kWh. Türkiye’nin toplam açık deniz rüzgâr potansiyeli 50 metreden daha az derinlikte 18 bin MW sabit, 50 - 1.000 metre derinlikte de 57 bin MW olmak üzere toplamda yaklaşık 75 bin MW’tır.

- Ülkemiz, güneş potansiyeli açısından da son derece şanslı olmasına karşın, bu potansiyelin de sadece yüzde 3.6’sı devreye alındı. Güneş Enerjisi Potansiyeli Atlası’na göre Türkiye’de, yılda 380 milyar kWh elektrik üretebilecek kapasite mevcut. İlerleyen teknoloji rüzgâr ve güneşten elde edilebilecek güvenilir elektrik miktarını artıracak.

- Biyo-yakıt, jeotermal gibi kaynaklarımızın henüz devreye alınmamış potansiyelleri, gelecek yıllarda hem kendine daha fazla yetebilen hem de daha az dışa bağımlı bir ülke olabilmesine olanak verebilecek zenginlikte.

YÜZDE 25 TASARRUF MÜMKÜN

Necdet Pamir’e göre, enerjinin verimli kullanılması durumunda yüzde 25’e yakın bir tasarruf sağlanabilir.

Enerji tassarufu için temiz enerjiye dönüş ve teknolojik yeniliklerin belirleyici olacağını belirten Pamir, “bunların her ikisine de sahip devletlerin, temiz enerji için küresel standartları belirleme gücü, temiz enerji arz zincirini kontrol gücü, yeni teknolojilerin gereksinim duyduğu ekipmanı düşük maliyetle üretebilme gücü ve düşük karbonlu yakıtları üretme ve ihraç kapasitesini de belirleme gücüne sahip olacaklarını” söyledi.

Pamir, enerji kaynakları ve beşeri kaynaklar açısından potansiyeli yüksek olan Türkiye’nin, daha bağımsız, daha güvenli ve sürdürülebilir bir enerji geleceğini de sağlayacağını sözlerine ekledi.