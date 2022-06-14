Niğde'de 5 Şubat Stadyumu yıkıldıktan sonra herhangi bir çalışma başlamadı

AKP iktidarının, Cumhuriyet’in sembol yapılarını yıkarak ve isimlerini de değiştirerek yaptığı yeni statlar gündem olmuştu. Niğde’de, 2021’de yıkılan 5 Şubat Stadyumu ve Kapalı Spor Salonu için yeni yapıya yönelik hiçbir çalışma olmaması Niğdeli yurttaşlar tarafından tepkiyle karşılanıyor.

Mehmet Gökkaya
14 Haziran 2022 Salı, 05:00
Niğde'de 5 Şubat Stadyumu yıkıldıktan sonra herhangi bir çalışma başlamadı
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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “550 gün içerisinde tamamlanacak denen stadyum bir yılı geçmesine rağmen yıkıntı olarak kaldı. Stat yılan hikâyesine döndü. Niğde Anadolu Futbol Kulübü stat olmamasından dolayı küme düştü. Ayrıca kapalı spor salonu da yıktırıldı. Yerine yenisi yapılacağı söylendi ama oradada bir çalışma yok. Bir an önce tesisler yapılmalı” diye konuştu. Eski futbolcu olan Mahmut Karayağmurlar ise “Niğde 5 Şubat Stadyumu, Türkiye’nin en iyi zeminine sahip stadyumlarından biriydi. Yıkımına anlam vermek mümkün değil. Stadyumun yıktırılmasına sebep olanları kınıyorum” ifadelerini kullandı. 

Şimdiki ismi Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü olan Beden Terbiyesi’nin Eski İl Müdürü Selahattin Kurt, “Seyirci kapasitesi 5 bin olan stadyum yenisi yapılırsa 7 bin 500 kişilik olacakmış. Böyle bir düşünceye anlam vermek mümkün değil. Çalışması yapılmayan stadyum bitecek gibi de görünmüyor” dedi. Teknik Direktör olan Mehmet Yıldırım ise “Stadyumu yıktırılan Niğde, tuzsuz çorbaya benziyor. İlimize maç için gelen takımlarda bu duruma anlam veremiyor. Bir an önce çözüm bulunmalı. Türkiye’de stadyumu olmayan tek il Niğde diye düşünüyorum” diye konuştu.


AKP Niğde 5 Şubat Stadyumu
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