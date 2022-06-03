Niğde'de yağ fabrikasındaki yangın 3 saatte söndürüldü: '40 ton' atık yağ yandı

Niğde’nin Bor ilçesinde atık yağ geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, ekipleri müdahalesiyle söndürüldü. Tesiste yaklaşık 40 ton atık yağın yandığı açıklandı.

İHA
03 Haziran 2022 Cuma, 16:59
Niğde'de yağ fabrikasındaki yangın 3 saatte söndürüldü: '40 ton' atık yağ yandı
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Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ndeki atık yağ geri dönüşüm tesisinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

3 SAAT SONRA SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında yükselen duman, şehir merkezinden de görüldü. Niğde Valisi Mustafa Koç da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Ekipler, 3 saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü. Tesiste yaklaşık 40 ton atık yağın yandığı öğrenildi.


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