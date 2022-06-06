Ordu'da dolgu projeye yürütmeyi durdurma kararı

06 Haziran 2022 Pazartesi, 04:00

Ordu Büyükşehir Belediyesi (OBB) tarafından Altınordu ilçesinde, Melet ve Turnasuyu Irmakları arasında yapılmak istenen deniz dolgusu ve bisiklet yolu projesine Ordu Çevre Derneği’nin açtığı davada yürütmeyi durdurma ara kararı verildi.

Derneğin yönetim kurulu tarafından yapılan açıklamada, “İlimizde yaşam alanlarımızın yok edilmek istenmesine yönelik hukuksal mücadelemiz devam ediyor. Daha önce de dolgu projesi ve balıkçı barınağı için açtığımız davalar lehimize sonuçlandı. Ancak OBB mahkeme kararlarına ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün verdiği 60 günlük süreye uymayarak hukuksuz çalışmalarını gece gündüz devam ettirdi” ifadelerine yer verildi.