İstanbul’a yeni bir yalı projesi: Vesen Yalıları

03 Haziran 2022 Cuma, 11:30

İstanbul’un ilçesi Tuzla’da inşa edilen Mercan Tuzla Vesen Yalıları'nda satışa başlandı.

40.795 M² ARAZİDE SADECE 158 YALI DAİRESİ

T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kuruluşu İller Bankası’nın 40.795 m² alana sahip denize sıfır arazisi üzerinde geliştirilen proje, 16 blokta sadece 158 adet daireden oluşuyor.

En küçük yalı dairesinin 214 m² olduğu, yatay mimari anlayışıyla geliştirilen ve Zemin + 3 katlı bloklardan oluşan Mercan Tuzla Vesen Yalıları’nda ev seçenekleri 3,5+1, 4,5+1 ve 5,5+1 olarak sunuluyor. Daireler için 26 m2 ile 117 m2 arasında teraslar, 52 m2 ile 270 m2 arasında bahçe kullanım alanları yer alıyor.

SOSYAL TESİSLER

Projenin peyzaj konseptinde yürüyüş parkuru, yapay göletleri, zen bahçeleri, çocuk oyun alanları yer alırken, 1.550 m²’lik yemyeşil bir arazide macera temalı survivor çocuk parkı ,kum havuzu, boyama ve tırmanma duvarı gibi alanlar mevcut.

3.850m²’lik açık hava spor merkezinde açık hava fitness bölümü, squash duvarı, tenis kortu, basketbol ve futbol sahalarının yanı sıra, 1.590 m²’lik kapalı sosyal tesis ise hem deniz, hem havuz manzaralı fitness bölümü, spa, sauna ve buhar odalarının yanı sıra yoga ve pilates stüdyoları ile birlikte açılıp kapanabilen bir havuzu, kışlık havuzu ve çocuk havuzu ile dikkat çekiyor.