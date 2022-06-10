Organize sanayi bölgesini bilirkişi heyeti gezdi

10 Haziran 2022 Cuma, 04:00

Bandırma’da iktidara yakınlığıyla bilinen Saadettin Çay’ın yönetim kurulu başkanı olduğu Marmara OSB tarafından birinci derece tarım arazilerine, metal ihtisas organize sanayi bölgesi kurulacak.

Eski AKP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi olan Çay, Beykoz Kızılay Şube Başkanlığı yaptığı dönemde birinci derece sit alanı kapsamında olan bölgeye kaçak kafe yaptırmasıyla gündeme gelmişti. Bandırma’daki yurttaşların OSB alehine açtığı Kamulaştırmayı İptal ve Yürütmeyi Durdurma davası için dün, bilirkişi heyeti bölgeyi gezdi. Ziraat mühendisi olan ve bölgede çiftçilik yapan Serdar Güngör, heyetin gelişini ve sonrasında yaşananları Cumhuriyet'e anlattı: “Ziraat mühendisleri ve şehir planlayıcılarından oluşan bir ekip geldi. Bizim açımızdan olumlu geçtiğini düşünüyorum” Bilirkişi raporunun açıklanması için bir ay süre verdiklerini belirten Güngör, “Gelen heyete 2 metreye kadar kazılmış toprakları da gösterdik. Umutlandık, umarım mahkeme bizim lehimize karar verir” diye konuştu.