Ormanda madene ÇED şart değilmiş!
Ormanlık alanlarının yüzde 65’i maden ruhsatlı olan Muğla’da bir projeye daha onay çıktı.
Olimar Madencilik İthalat ve İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Yatağan’daki ormanlık alanda mermer ocağı işletmek için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) başvurusunda bulundu.
İncelenen ÇED dosyasına Muğla Valiliği tarafından “ÇED gerekli değildir” kararı verildi. ÇED yönetmeliğine göre şirketler 25 hektara kadar alanlar için “ÇED gerekli değildir” iznini hızlı bir şekilde alabiliyor. Söz konusu yöntem şirketler tarafından süreci hızlandırmak için kullanılırken, yaşam savunucuları tarafından da eleştiriliyor.
ÇED raporuna bakıldığında tamamı orman arazisinden oluşan bölgede yılda 24 bin metreküp blok mermer çıkarılması planlanıyor. Bu çalışmanın yanında yıllık olarak 276 bin metreküp pasa oluşacak. Arazi aynı zamanda Üveyik kuşu ve tosbağa gibi “Hassas-Soyu tükenme tehlikesi büyük olan türler” arasındaki hayvanlara da ev sahipliği yapıyor.
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