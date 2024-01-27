Otel uğruna doğa talanı

Yayınlanma: 27.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 27.01.2024 - 03:15

Son yangınlarla ormanlarının 60 bin hektarında küle dönen Muğla’da geri kalan orman arazileri de her geçen gün yeni bir otel ve maden çalışmasına kurban ediliyor.

Antalya ve İstanbul başta olmak üzere Almanya’da da yaptıkları otellerle tanınan Gün Turizm Otelcilik, Bodrum İçmeler mevkisinde yeni otel projesi için Temmuz 2023’te adımı atmıştı. Tamamı Hazine’ye ait orman vasfındaki arazide yapılmak istenene projeye bakanlık “Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir” kararı verdi.

Denize yakın bölgede yapılacak projeyle birlikte alanda 245 odalı tesis kurulacak. Havuz ve restoran gibi birimlerin de inşa edileceği alan aynı zamanda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na göre “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” içerisinde kalıyor. Ayrıca proje alanı ve etki edeceği bölgede de zeytin ağaçları bulunuyor.