Rant susuz bıraktı: İktidarın doğayı katlederek yaptığı projeler nedeniyle yağışlar azaldı, kuraklık başladı

Yayınlanma: 03.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 03.11.2023 - 03:00

Yaşanan düşük yağışlar ve aşırı sıcaklar Türkiye de dahil olamak üzere Avrupa ülkelerini etkisi altına aldı. Birçok ülke kuraklıkla mücadele etmek için adım attı. Fransa’da kriz ekibi kurulurken İngiltere’de ise bazı alanların kurak bölge statüsüne alınmasına karar verildi. Kuraklıkla mücadele edebilmek için su kullanımına kısıtlama getirildi. Ancak iklim krizi ve kuraklıkla mücadele eden Türkiye’de ise bu kısıtlamalara yer verilmedi. Kurak geçen yazın ardından birçok ilde barajlar kurudu. Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden Muğla Bodrum ise susuz kaldı. Yurttaşların evlerine tankerlerle su taşındı. Benzer bir şekilde İstanbul da kuraklıkla mücadele ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre İstanbul’un 40 günlük suyu kaldı. Barajlardaki doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesi olarak ölçüldü. Geçen yıl yüzde 40.27 olarak ölçülen doluluk oranı bu yıl yüzde 18.07’ye geriledi. Aynı şekilde İstanbul, kasım ayı içerisinde en düşük yağış miktarını aldı. Uzmanlar tasarruf çağrısı yaparken, nedeninin de kuzeyde yaşanan doğa katliamı olduğunu açıkladı.

MÜCADELE ÇAĞRISI

Kuzey Ormanları Savunması tarafından yapılan açıklamada, “İstanbul’un 40 günlük suyu kaldı. An itibarıyla su havzaları dahil Kuzey Ormanları’nın tüm mevkilerinde inşaat yıkımı gece gündüz devam ediyor. Biz de her bir İstanbulluyu, hala tüm şiddetiyle devam etmekte olan Kuzey Ormanları yıkımına karşı suyunu ve nefesini savunmaya çağırıyoruz. Biz her bir damlayı korurken rant odakları suyun kaynağını yok ediyor” denildi.

(Levent Kurnaz)

‘KIŞI ÇIKARAMAYABİLİRİZ’

Konuyla alakalı Cumhuriyet’e konuşan Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz yetkililerin farkındalık yaratma konusunda sınıfta kaldığını belirtti. Barajların kritik seviyede olduğunu belirten Kurnaz, “İnsanlar durumun farkında bile değil. Şu an gündemde seçim olduğu için bu konuyla ilgilenilmiyor. Hepimizin su tasarrufu yapması gerekiyor. Önlem alınması gerekiyor, bahçe sulamak, halı yıkamak, araba yıkamanın yasaklanması gerekiyor. Bu durumda kışı bile çıkaramayabiliriz” dedi.

Yağış beklentilerini de değerlendiren Kurnaz “Önümüzdeki aylarda yağış gelebileceğini umuyoruz ancak önce yağış mı gelir suyumuz mu biter söyleyemeyiz, bu yüzden yetkililerin önlem alma konusunda farkındalık yaratması gerekiyor” dedi.

TEMA VAKFI UYARMIŞTI



Türkiye’nin köklü kuruluşlarından Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandınma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA), İstanbul Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi Kuzey Ormanları’na inşa edilen mega projeler hayata geçirilmeden önce bir rapor yayımladı. 2014 yılında 17 uzmanla beraber hazırlanan raporda projelerin iklim değişikliği, İstanbul’un su varlığı ve verimli arazileri gibi alanlardaki etkileri dile getirildi.