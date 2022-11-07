Rus çevreciler Seferihisar koylarında çevre temizliği yaptı

Rusya’dan gelen çevreci grup İzmir Seferihisar koylarında çevre temizliği yaptı. Çevreciler bölgede Metal, alüminyum, plastik, cam gibi atık maddeleri topladı.

İki gün boyunca Seferihisar’da önce çöpleri toplayan Rus çevreciler sonra bu çöpleri ayrıştırarak doğaya daha fazla zarar vermemesi için geri dönüşüm kutularına iletilmesini sağladı. Rus çevreciler tarafından toplanan ve ayrıştırılan çöpler Seferihisar Belediyesi’nin desteği ile geri dönüşüm noktalarına ulaştırıldı.

Rus grup kendilerine toplanan ve ayrıştırılan çöplerin geri dönüşüm noktalarına taşınması için deniz ulaşımı ile destek veren Seferihisar Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti.

"Bu dünya hepimizin" diyerek kolları sıvayan gruba Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin da teşekkür etti.

