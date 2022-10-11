Eskişehir'de çantasıyla çevredekilere saldırmıştı: Bipolar bozukluk tespit edildi
Eskişehir'de, elindeki çantasıyla çevredekilere saldırdığı için gözaltına alınan ve ifadesinin ardından serbest bırakılıp, hastanede tedaviye alınan 37 yaşındaki Deniz Ö.'ye bipolar bozukluk teşhisi konuldu.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi İkieylül Caddesi’ndeki çarşı tramvay durağında, önceki gün Deniz Ö., elinde taşıdığı çantasıyla etraftakilere vurmaya başladı.
Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, araya girmeye çalışanlara rağmen saldırısını sürdüren kadın, caddedekilerin tepkisini çekti. İhbarla bölgeye gelen polis ekiplerinin gözaltına aldığı Deniz Ö., sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Deniz Ö., ifadesi sonrası serbest bırakıldı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, çevredekilere çantayla saldırmasının yanı sıra hırsızlık yaptığı öne sürülen Deniz Ö. hakkında adli soruşturma başlatıldığını ve hastanede tedaviye alındığını açıkladı. Eskişehir Şehir Hastanesi’ndeki Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği’nde tedavisi süren Deniz Ö.'ye, bipolar bozukluk teşhisi konuldu.
YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan Deniz Ö.'nün, kendisini sakinleştirmeye çalışan polis memuruna saldırdığı ve girdiği büfede müşterilerden birinin şapkasını aldığı anların olduğu yeni görüntüleri ortaya çıktı.
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