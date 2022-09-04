Samsun'da yurttaşlardan ‘Kıyı erozyonunu durdurun’ çağrısı

04 Eylül 2022 Pazar, 04:00

Samsun’un Atakum ilçesi Çakırlar Yalı Mahallesi’nden Dereköy Balıkçı Barınağı’na kadar olan sahil şeridinde yaklaşık altı yıldır yaşanan kıyı erozyonu, sahili tahrip ediyor. Bazı kısımlarda dalgalar sahili yok ederken ağaçlar ise denize düşüyor, toprak ve kumsal denize doğru göçüyor.

Kentin sahillerinin korunması için harekete geçilmesi çağrısı yapan yurttaşlar, hazırladıkları dilekçeleri belediyeye iletti. Yapılan açıklamada, “Eşsiz sahillerimiz her gün yok oluyor. Önlem adına bir çalışma yok. Kıyı erozyonu Atakum merkezine doğru ilerliyor. Bu erozyonu durdurmak için sorumlular harekete geçmeli” ifadelerine yer verildi.

Dilekçelerde, “Önlem olarak yapılmış taş yığıntıları sahili daha yaşanmaz hale getirmiştir. Çevre sakini olarak bu doğa kaybının önlenmesi için gerekli işlemlerin yapılmasını talep ediyoruz.”