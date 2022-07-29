Samsun'daki tarihi kalenin üstü kumla kapatıldı

29 Temmuz 2022 Cuma, 04:00

Samsun’un en eski tarihi yapıları arasında yer alan Anadolu Türk beyliklerinden Danişmentliler’in 1192 yılında yaptırdığı ve günümüze kalıntıları kalan kale surlarının başına gelmeyen kalmadı.

Önce kalıntıların üzerine işhanı yapılmasına izin çıktı, aradan geçen yıllarda yol çalışması sırasında bulunan kalıntıların üzeri kapatıldı. Cam mekânla kapatılıp sergileneceği belirtilen Saathane Meydanı’ndaki kalıntılar ise kumla kapatıldı. Araştırmacı Yazar, Tarihçi Baki Sarısakal konuyla ilgili şunları söyledi: “Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’la Saathane Meydanı dönüşüm projesinde sürekli iletişim halindeydik. Büyükşehir belediye binası yıkılacaktı, sadece tarihi bina kalacaktı. Kale kalıntıları ise cam içinde sergilenecekti. Projeye göre, çalışma yapmıştım, sınırları belirlemiştim. Kale kalıntıları ile ilgili kapsamlı çalışma yapıp sunmuştum. O kalıntılar korunacaktı. Geçmişte kalıntıların üzerine işhanı yapılma talihsizliğini yaşadı bu kent. Yeni dönemde ise kalıntıların üzerinden yol geçirdiler, şimdi ise Şifa Hamamı önündeki kalıntıların üzerini kapattılar. Tarih, toprağın ve kumların altında kaldı.”