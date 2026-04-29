Sencer Solakoğlu’ndan Bakan İbrahim Yumaklı'ya ‘Akbelen' çağrısı: Bana ‘Bir karış tarım arazisini imara açtırmayacağım’ demiştiniz, onurlu bir şekilde istifa etmeniz gerekiyor

Muğla'nın İkizköy Mahallesi'ne bağlı Akbelen mevkiinde acele kamulaştırması kararının ardından ağaçların kesilmesine tepkiler ve bölge halkının direnişi devam ediyor.

CHP Tarım ve Orman Politika Kurulu Başkanı Sencer Solakoğlu, zeytin ağaçlarının sadece Akbelen’de değil ülkenin birçok bölgesinde kesildiğini vurgulayarak “Türkiye’nin her yerinde bu talan yapılıyor. Akbelen’de bilinçli köylü, bilinçli üretici var ve onları da provokatör vs. olarak lanse etmeye, canavarlaştırmaya çalışıyorlar. Bu doğru değil. Ben gittim, oradaki köylülerle, hanımlarla, üreticilerle konuştum. Tek istedikleri şey, tarlalarından çıkmamak. Yıllardır zarar eden çiftçiye o tarlalara verilen para cazip geliyor. Dolayısıyla ‘Siz tarlanızı sattığınız’ argümanıyla geliyorlar. Satmadılar, sattırıldılar. Bu aynı şekilde Denizli’de de var, Giresun’da da var. Türkiye’nin dört bir yanı şu anda talan ediliyor ve buna acilen ‘dur’ denilmesi lazım” dedi.

"ONURLU BİR ŞEKİLDE İSTİFA EDİN"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya istifa çağrısında bulunan Solakoğlu, şunları söyledi:

“Meralarımızın, ormanlarımızın, zeytin ağaçlarımızın kesilip her yıl meyve veren bir yerüstü değerini yok edip, yerin altındaki linyit kömürü için oraları mahvetmenin, ülkeyi seven bir insan tarafından yaptırılması söz konusu olamaz. Yani bu resmen göz göre göre ülkeyi yerle bir etmektir. Ve o açılan madenler bir daha geri getirilemiyor. Dolayısıyla ben herkesi bölgesindeki bu tip talanlarla ilgili direnmeye, mümkün olduğunca sesini duyurmaya çağırıyorum. Ben de elimden geldiğince sesimi duyurmaya çalışıyorum. Bununla ilgili kamuoyu oluşturmamız lazım. Sayın Bakan’a ben buradan seslenmek istiyorum. Sayın Bakan, bana ilk geldiğiniz zaman ‘Ben bir karış tarım arazisini imara açtırmayacağım’ demiştiniz. Ama geldiğiniz noktaya bakın, onurlu bir şekilde istifa etmeniz gerekiyor.”

"TAŞOCAĞINI BİR KERE, ŞARABI HER YIL SATIYORSUNUZ"

Ağaç kesilen alanların verimsiz hale getirildiğinin altını çizen Solakoğlu, tarımın madenden daha fazla getiri sağladığına dikkat çekerek “Oralar talan olur. Mermer ocaklarının olduğu yerler yarık yarık. Onun gibi bir şey olacak. Yani orası ilelebet bir daha kullanılamayacak arazi haline gelecek. Ve baktığınız zaman Trakya tarafında, şarap bağlarının olduğu yerde taşocağı yapıyorlar. Taşocağını 50 cente satıyorsunuz yurtdışına. Şarabı satıyorsunuz 20-30 dolara. Ama şarabı her yıl satıyorsunuz, onu bir kere satıyorsunuz. Samimiyetle bunu söylüyorum. Türkiye toprakları resmen talan ediliyor ve bazı firmalara, üç beş firmaya bu maden ruhsatları veriliyor” diye konuştu.

"ÖZEL SEKTÖR İSTEDİĞİ AĞACI GİDİP KESİYOR"

Orman alanlarında ağaç kesiminin özel sektöre verildiğine dikkat çeken Solakoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Eskiden orman muhafaza memurları kesilecek ağaçlara karar verir, mühür basarlardı ve onların mühür bastığı ağaçlar kesilirdi. Bu da şu anda artık özel sektöre verildi. Bununla ilgili de kamuoyu oluşturmamız lazım. Özel sektör istediği ağacı istediği şekilde gidip kesiyor. Sözüm ona kuralları var ama kimse kural mural dinlemiyor. Sayın Bakan gitsin, kendi memleketi Kastamonu’daki yapılan kıyımı görsün. Türkiye ormanları da içten içe yok ediliyor. Orman vasfını kaybettiği zaman, özellikle yandığı zaman da yeniden maden sahası olarak açılmaya müsait hale geliyor. Burada çok büyük bir rant dönüyor, çok büyük bir adaletsizlik var. Bir buçuk sene sonra geldiğimizde hepsini düzelteceğiz.”