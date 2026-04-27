Son Dakika... Akbelen direnişçisi Esra Işık hakim karşısına çıktı: Tutukluluğuna devam kararı

27.04.2026 17:30:00
Güncellenme:
İzmir / Cumhuriyet
Son dakika haberi... Milas Asliye Ceza Mahkemesi, Akbeleni savunan Esra Işık hakkında tutukluluğun devamına karar verdi.

Muğla Milas’ta Limak Holding’in termik santrala kömür sağlamak için Akbelen Ormanlarının çevresindeki altı köy için aldırdığı acele kamulaştırma sürecinde açılan davalara rağmen tapu sahiplerine ve avukatlara bilgi verilmeden jandarma eşliğinde yapılan bilirkişi keşfini protesto ederken gözaltına alınarak tutuklanan İkizköy Mahalle Muhtarı Nejla Işık’ın kızı Esra Işık, ilk kez hakim karşısına çıktı.

“Görevi yaptırmamak için direnme” suçlamasıyla İzmir 2 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Esra Işık, Milas Adliyesi’ndeki duruşmaya elleri kelepçeli şekilde getirildi. Işık’ın adliyeye getiriliş anına dair görüntüler tepki çekti. 

Savunmaların ardından Milas Savcılığı, Esra Işık hakkında tutukluluğun devamı yönündeki mütalaasını verdi.  Mahkeme heyeti, Işık hakkında tutukluluğun devamına karar verdi. 

“GÜN BOYU AÇ SUSUZ KALDI”

Duruşmayı takip etmek üzere Milas Adliyesi’nde bulunan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, "Burada yargılanan bir kişi değil; doğayı savunma hakkıdır" diyerek davanın sembolik önemine dikkat çekti.

Tanal ayrıca, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde kadın jandarma yok mu? Duruşmaya Esra Işık, erkek jandarmaların eşliğinde getiriyor. Kadın jandarmanın getirmesi gerekmez mi? Bu insan mahremiyeti açısından insan haklarını ihlal eden bir husus değil mi? 1980 askeri darbesinde bile duruşma salonlarına jandarma silahla girmezdi. Duruşma salonuna biz burada silahla giriyoruz. Silahların gölgesinde burada Akbelen'de maalesef yargılama yapılıyor. Esra Işık’ın sabah erken saatlerde İzmir Cezaevi’nden Milas Adliyesi’ne getirilip gün boyu aç ve susuz bekletilmesi insan onuruyla bağdaşmaz; bu kötü muamele yasağı açısından ciddi bir hak ihlalidir” dedi.

Mahkemenin kararına tepki gösteren Tanal, “Toprağını ve suyunu savunduğu için bir yurttaşın özgürlüğünden yoksun bırakılması kabul edilemez. Doğayı savunmak suç değil haktır” ifadelerini kullandı.

Akbelen direnişçisi Esra Işık'ın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu Akbelen’deki acele kamulaştırma sürecine yönelik protesto sonrası tutuklanan Esra Işık, 27 Nisan’da hakim karşısına çıkacak. Işık'ın avukatları karara itiraz edeceklerini açıkladı.
TBB Başkanı Sağkan, Esra Işık’ı cezaevinde ziyaret etti Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Akbelen Ormanı çevresindeki tarım arazilerinin kamulaştırılmasına karşı protesto sırasında gözaltına alınarak tutuklanan Esra Işık’ı cezaevinde ziyaret eti. Sağkan, “Bunun bir gözdağı olduğunu da biliyoruz. Tutuklandığı dosyanın konusu gerçekten hukuk sistemi bakımından kara bir leke” dedi.
Akbelen direnişçisi Esra Işık'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi Akbelen’deki protestolar sonrası tutuklanan Esra Işık’ın tahliyesine yönelik itiraz mahkeme tarafından reddedildi. Mahkeme, delil durumu ve suçun niteliğini gerekçe göstererek tutukluluğun devamına karar verdi.