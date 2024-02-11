Sıra ovalara geldi: 'Temiz enerji' adı altında Ankara'daki tarım ve mera alanları yok ediliyor

YEO Enerji Yatırımları Anonim Şirketi, Çevre Bakanlığı’ndan aldığı onayla Polatlı’ya 92 bin 593 adet güneş paneli kuracak.

Şeyda Öztürk
Yayınlanma: 11.02.2024 - 03:00
Sıra ovalara geldi: 'Temiz enerji' adı altında Ankara'daki tarım ve mera alanları yok ediliyor
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Güneş enerjisi santralları (GES) her ne kadar temiz enerji olarak görülse de yapıldıkları yerler uzmanlar tarafından sık sık eleştiriliyor. Ankara Polatlı’da YEO Enerji Yatırımları Anonim Şirketi’nin koruma altında bulunan ovanın da içerisinde kalan projesine onay çıktı. Şirket, GES projesi yapmak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan “çevresel etki değerlendirmesi olumlu” kararı aldı. Bu onayla birlikte mera ve tarım arazisinden oluşan 74 hektar yani 104 futbol sahası büyüklüğündeki alanda 92 bin 593 adet güneş paneli kurulacak. Değeri 695 milyon TL olarak belirlenen projeyle birlikte alana depolama tesisi de yapılacak.

Projeye ilişkin şirket, tarım ve orman il müdürlüğünden de görüş talep etti. Müdürlük tarafından verilen görüşte, “Parselin mera vasıflı olduğu tespit edilmiştir. 4342 sayılı Mera Kanunu’na göre bahse konu mera parseline müdahale edilmemesi gerekmektedir” dendi. Şirket ÇED sürecinin tamamlanmasının ardından mera arazisi için tahsis amacı değişikliği talebinde bulunulacağını ve tahsis amacı değişikliği yapılacağını belirtti. 

Polatlı Belediyesi ise verdiği görüşte projenin bir kısmının Büyük Ova sınırı içerisinde kaldığını dile getirdi. Polatlı’daki ova, 2017’de Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte “Tarımsal üretim potansiyeli yüksek, erozyon, kirlenme, amaç dışı veya yanlış kullanımlar gibi çelitle nedenlerle toprak kaybı ve arazi bozulmalarının hızla geliştiği ovalar” içerisine alınmıştı. 

CENGİZ’E DE ONAY VERİLMİŞTİ

Cumhuriyet geçtiğimiz günlerde AKP iktidarında kamudan aldıkları ihalelerle tanınan Mehmet Cengiz’in şirketi Cengiz Elektrik Toptan Satış Anonim Şirketi’nin aynı bölgede tarım ve mera alanlarını kapsayan projesine onay verilmesini gündeme getirmişti. Cengiz bu onayla birlikte 158 futbol sahası büyüklüğündeki alanda 150 bin güneş paneli kuracak. 


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