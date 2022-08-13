Söğütlüçeşme'deki proje için mücadele sürüyor: 'Halkımızın sırtına binen bir yüktür'

13 Ağustos 2022 Cumartesi, 02:00

Kadıköy Kent İnsiyatifi topluluğu dün akşam bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Kadıköy Kent İnisiyatifi sözcüsü Hakan Hopanoğlu, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Akfen Holding bünyesindeki Fıratcan İnşaat Ticaret ve Turizm AŞ tarafından Söğütlüçeşme’de başlatılan tren garı, ticaret alanı ve otopark yapımına bütün uyarılarımıza rağmen devam edilmektedir. Proje bedelinin 20 milyon Avro olduğu bilgisine ulaşılan bu inşaat hakkında Meclis’te soru önergesi verilmiş, ancak ticari gizlilik kararı ile kamuoyu bilgilendirilmemiştir. Bu projenin uygulanması durumunda bölgedeki ağaçlar tamamen yok olacaktır. Viyadük inşaatı için yapılan sondaj çalışmasından çıkartılan ve birçok zehirli madde içeren çamur, Kurbağalıdere üzerinden Marmara Denizi’ne karışacağı için halk sağlığına tehlike yaratacaktır. Bu proje ihtiyaç değildir. Yokluk ve yoksullukla boğuşan halkımızın sırtına binen bir yüktür. Bizler Kadıköylüleri ve İstanbulluları mağdur edecek, tek amacı rant olan bu projenin hemen durdurulmasını istiyoruz.”

‘KİMİN İÇİN YAPILIYOR?’

Fıratcan İnşaat’ın Yönetim Kurulu Başkanı Sefa Özçelik’in Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Üyesi Abdurahman Özçelik’in oğlu olduğunu söyleyen Hopanoğlu, “Fıratcan İnşaat’ın bir önceki yönetim kurulu başkanı kim? Celal Demirtaş. O da Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş’ın kardeşi. Şimdi soruyoruz, böyle bir proje halk için mi yapılmıştır, kamu için mi yapılmıştır. Yoksa bu projeye izin verecek Çevre Şehircilik Bakanlığı’nın bakan yardımcısının kardeşinin kârı için mi yapılmıştır, Akfen Holding’in karı için mi yapılmıştır?” ifadelerini kullandı.