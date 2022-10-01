Tarihi Rum evi arazisinde süren inşaat çalışmaları durduruldu

01 Ekim 2022 Cumartesi, 02:00

İstanbul Kadıköy’deki tarihi Rum evinin arazisi yıllarca Kayalar Holding tarafından otopark olarak kullanıldıktan sonra 2 Eylül’de yapılaşmaya açıldı. Kayalar Holding’in internet sitesinde yer alan bilgiye göre projenin toplam 10 adet 4+1 daire, 2 adet 5+2 ve 6+2 daire ve 4 dükkândan oluşması öngörülüyor.

Bölgede yaşayan yurttaşlar ise projeye hem tarihi Rum evinin yeniden inşa edilmesini istediği hem de mahalledeki tarihi yapıların olumsuz etkilenebileceğinden dolayı karşı çıktı.

664 sayılı İlke Kararı’nı da örnek gösteren yurttaşlar, “Kararda ‘Tescilli parsellere komşu olan veya aralarından yol geçse dahi bu parsele cephe veren parseller koruma alanı olarak kabul edilir’ deniyor” ifadelerini kullandı.

(Tarihi evin arazisinde 10 daire ve dört dükkândan oluşan bir binanın inşaatı başlatılmıştı.)

Tepkilerin ardından çalışmalar, geçen günlerde son buldu. Birkaç gün sessiz duran iş makineleri bölgeden çıkarıldı. Sessizliğin ardından ise bölge, Kadıköy Belediyesi ekipleri tarafından mühürlenerek kapatıldı. Arkeolojik buluntuların bulunduğu bölgede, arkeoloji müzesi çalışma başlatacak. Çalışmaların ardından ilgili kurula bilgi verilene kadar alan mühürlü kalacak.

(Arazi sahipleri, mühürleme işlemi yapıldığının görünmemesi için mührü ters çevirdi.)

6-7 EYLÜL OLAYLARINDA TERK EDİLMİŞTİ

Tarihi ev, 6-7 Eylül olayları sırasında terk edildi. Emanetçilerin ardından Hazine’ye devredilen yapı 1978’te “İçi ve dışıyla olduğu gibi korunması gerekli yapılardan” kabul edildi ve tescillendi. 1985’te ise Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nca tescili iptal edilen yapı birkaç ay sonra Kayalar Holding’e satıldı, 1996’da ise tamamen yıkılarak üzeri mıcırla kapatıldı.

Yıkımı belirleyen mahalleliler, ilgili kurumlara başvurarak 10 yıl süreyle bölgede inşaat yapılmasına engel oldu. Mülk sahibi, bölgeyi otopark olarak kullanmak için 2011’de ilgili kurumdan çalışma ruhsatı istedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise konuyla ilgili olarak ilgili kurulun görüşünü istedi. Aynı yıl içinde İstanbul 5 No’lu Koruma Bölge Kurulu’nun kararıyla “Dönemini temsil eden ender yapılardan olması ve yapının ihyasına yönelik her türlü şartın uygun olması nedeniyle” yapının tescillenmesine karar verdi.

Mülk sahibi kararın gözden geçirilmesi için Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne başvuru yaptı. Ancak kurul “Binanın yeniden ihyası ve alanın otopark olarak kullanılamayacağı” kararına vardı. 2012’de ise Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu tarafından yapının tescili iptal edildi.